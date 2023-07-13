Delhi के बाद Noida में भारी बारिश की आशंका, कल बंद रहेंगे स्कूल
दिल्ली में यमुना का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यमुना का जल नोएडा के भी कुछ इलाकों में भर गया है। नोएडा में बारिश की आशंका के चलते शुक्रवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। गौतमबुद्धनगर के डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी।
नोएडा के यमुना से सटे इलाकों में पानी भर जाने की वजह से डीएम ने आदेश जारी किया है। हालांकि अभी तक नोएडा के किसी भी सेक्टर में बाढ़ के हालात नहीं है। डीएम नोएडा ने 14 जुलाई को 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिया है। Ghaziabad में भी बारिश की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं। गाजियाबाद में प्रशासन ने 15 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के स्कूलों में भी 10 जुलाई को भारी बारिश की वजह से छुट्टी कर दी गई थी। 8 जुलाई से हो रही बारिश ने दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।