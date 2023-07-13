scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसDelhi के बाद Noida में भारी बारिश की आशंका, कल बंद रहेंगे स्‍कूल

Delhi के बाद Noida में भारी बारिश की आशंका, कल बंद रहेंगे स्‍कूल

दिल्‍ली में यमुना का जलस्‍तर बहुत ज्‍यादा बढ़ गया है। यमुना का जल नोएडा के भी कुछ इलाकों में भर गया है। नोएडा में बारिश की आशंका के चलते शुक्रवार को सभी स्‍कूल बंद रहेंगे। गौतमबुद्धनगर के डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 13, 2023 17:58 IST
Noida में बारिश की आशंका के चलते GautambudhNagar के DM ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है
Noida में बारिश की आशंका के चलते GautambudhNagar के DM ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है

Noida में बारिश की आशंका के चलते शुक्रवार को सभी स्‍कूल बंद रहेंगे। दरअसल Delhi में यमुना का जलस्‍तर बहुत ज्‍यादा बढ़ गया है। यमुना का जल नोएडा के भी कुछ इलाकों में भर गया है। इसको देखते हुए Gautam Buddha Nagar के डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी।

advertisement

Also Read: Greater Noida West के Galaxy Plaza में लगी आग काबू में, पुलिस मौके पर

नोएडा के यमुना से सटे इलाकों में पानी भर जाने की वजह से डीएम ने आदेश जारी किया है। हालांकि अभी तक नोएडा के किसी भी सेक्टर में बाढ़ के हालात नहीं है। डीएम नोएडा ने 14 जुलाई को 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिया है। Ghaziabad में भी बारिश की वजह से स्‍कूल बंद चल रहे हैं। गाजियाबाद में प्रशासन ने 15 जुलाई तक स्‍कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। इससे पहले दिल्‍ली के स्‍कूलों में भी 10 जुलाई को भारी बारिश की वजह से छुट्टी कर दी गई थी। 8 जुलाई से हो रही बारिश ने दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 

प्रशासन का आदेश Noida और Ghaziabad  मे बंद रहेंगें स्कूल 
प्रशासन का आदेश Noida और Ghaziabad  मे बंद रहेंगें स्कूल 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 13, 2023