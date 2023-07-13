Noida में बारिश की आशंका के चलते शुक्रवार को सभी स्‍कूल बंद रहेंगे। दरअसल Delhi में यमुना का जलस्‍तर बहुत ज्‍यादा बढ़ गया है। यमुना का जल नोएडा के भी कुछ इलाकों में भर गया है। इसको देखते हुए Gautam Buddha Nagar के डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी।

नोएडा के यमुना से सटे इलाकों में पानी भर जाने की वजह से डीएम ने आदेश जारी किया है। हालांकि अभी तक नोएडा के किसी भी सेक्टर में बाढ़ के हालात नहीं है। डीएम नोएडा ने 14 जुलाई को 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिया है। Ghaziabad में भी बारिश की वजह से स्‍कूल बंद चल रहे हैं। गाजियाबाद में प्रशासन ने 15 जुलाई तक स्‍कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। इससे पहले दिल्‍ली के स्‍कूलों में भी 10 जुलाई को भारी बारिश की वजह से छुट्टी कर दी गई थी। 8 जुलाई से हो रही बारिश ने दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।