Election Commission : चुनाव आयोग ने किया पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान

पांच राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का आज (सोमवार) ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम वो राज्य हैं, जहां विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आयोग (EC) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी शंखनाद के साथ ही वोटिंग युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे।

advertisement

Also Read: Maharashtra: उपमुख्य्मंत्री Devendra Fadnavis का बड़ा दावा, महाराष्ट्र भारतीय अर्थव्यवस्था का पावरहाउस, 2028 तक $1 ट्रिलियन जीडीपी का लक्ष्य

किस राज्य में कब डाले जाएंगे वोट?

छत्तीसगढ़ में 07 और 17 नवंबर को मतदान होगा

मिजोरम में 07 नवंबर को वोटिंग होगी

तेलंगाना में 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा

मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा

पांचों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 03 दिसंबर को आएंगे।

तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में नवंबर-दिसंबर तक अलग-अलग चरणों में चुनाव होने की संभावना है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। जबकि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) का शासन है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। वहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है।