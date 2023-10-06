Maharashtra: उपमुख्य्मंत्री Devendra Fadnavis का बड़ा दावा, महाराष्ट्र भारतीय अर्थव्यवस्था का पावरहाउस, 2028 तक $1 ट्रिलियन जीडीपी का लक्ष्य

Maharashtra के उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने गुरुवार को बड़ा बयांन देते हुए कहा है की महाराष्ट्र 'भारतीय अर्थव्यवस्था का पावरहाउस' है। क्योंकि यह भारत की जीडीपी में 15% से अधिक का योगदान देता है। मुंबई के गोरेगांव में 'Taiwan Expo 2023' का उद्घाटन करने के बाद फड़नवीस ने कहा कि महाराष्ट्र वर्तमान में भारत के एफडीआई में 29% और देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 20% का योगदान देता है। 'भारत में ताइवान का अन्वेषण की अवधारणा पर आधारित तीन दिवसीय एक्सपो, ताइवान ब्रांडों के शीर्ष उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें भारतीय बाजार में पेश करने का अवसर प्रदान करता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 2018 और 2019 में भारत की राष्ट्रीय राजधानी में दो सफल कार्यक्रम आयोजित करने के बाद, प्रदर्शनी पहली बार दिल्ली के बाहर आयोजित की जा रही है। अपने संबोधन के दौरान, फड़नवीस ने महाराष्ट्र को 'भारतीय अर्थव्यवस्था का पावरहाउस' कहा और राज्य 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाए। भारतीय निर्यात के लिए विदेशी निवेश के लिए 29% और डेटा केंद्रों के लिए 65% राज्य योगदान दे रहा है।

इसके अलावा, बिजली उत्पादन, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य है। महाराष्ट्र देश की स्टार्टअप राजधानी है। राज्य में 17 हजार पंजीकृत स्टार्टअप हैं। देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं जिसमे 25 महाराष्ट्र से हैं। फड़नवीस ने आगे कहा कि महाराष्ट्र भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के साथ, महाराष्ट्र का लक्ष्य 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है, जो इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इससे पहले अगस्त में, फड़नवीस ने कहा था कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने में राज्य की "1 ट्रिलियन डॉलर" हिस्सेदारी होगी। उन्होंने नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "सरकार लोगों के जीवन को बदलने के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। 2022-23 में, महाराष्ट्र की राज्य जीडीपी लगभग 425 बिलियन डॉलर थी। इस साल जुलाई में, टाटा संस के चेयरमैन N Chandrasekaran की अध्यक्षता वाली एक आर्थिक सलाहकार समिति ने 2028 तक महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका प्रस्तावित किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Eknath Shinde ने कहा था कि व्यापार को आसान करना सरकार का फोकस है। चंद्रशेखरन ने कहा कि विकास योजना से 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने और किसानों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।