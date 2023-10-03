scorecardresearch
Adani Group: 2027 तक 10 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना: PTI

अदाणी ने मुंद्रा एसईजेड में सेल और मॉड्यूल के लिए भारत की सबसे बड़ी सौर पीवी क्षमता स्थापित की है, और अदाणी सोलर ने अपनी स्थापना के बाद से भारतीय और वैश्विक दोनों मांग को पूरा करते हुए 7 गीगावॉट से अधिक मॉड्यूल बेचे हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 3, 2023 01:44 IST
अदानी समूह 2027 तक 10 गीगावॉट सौर विनिर्माण क्षमता बनाने की योजना बना रहा है

Adani Group 2027 तक 10 Gigawatt सौर विनिर्माण क्षमता बनाने की योजना बना रहा है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि समूह पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है, और अब यह भारत और दुनिया भर में सौर पैनलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने सौर विनिर्माण व्यवसाय का विस्तार कर रहा है। अडानी की सौर विनिर्माण क्षमता वर्तमान में 4 गीगावॉट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई विनिर्माण क्षमता Gujarat में अदानी के मुंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। अदाणी सोलर ने निर्यात में 3,000 मेगावाट से अधिक की मजबूत ऑर्डर बुक हासिल की है। बुक किए गए ऑर्डर अगले 15 महीनों के भीतर पूरा होने का अनुमान है। जबकि भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन मार्च 2014 में 2.63 गीगावॉट से बढ़कर जुलाई 2023 में 71.10 गीगावॉट हो गया।

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अदाणी ने मुंद्रा एसईजेड में सेल और मॉड्यूल के लिए भारत की सबसे बड़ी सौर पीवी क्षमता स्थापित की है, और अदाणी सोलर ने अपनी स्थापना के बाद से भारतीय और वैश्विक दोनों मांग को पूरा करते हुए 7 गीगावॉट से अधिक मॉड्यूल बेचे हैं। मेरकॉम के भारत सौर उद्योग लीडरबोर्ड 2023 के अनुसार, अडानी सोलर 2022 में शीर्ष तीन सौर मॉड्यूल आपूर्तिकर्ताओं में से एक था।


(पीटीआई से इनपुट के साथ)

अडानी की सौर विनिर्माण क्षमता वर्तमान में 4 गीगावॉट है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 3, 2023