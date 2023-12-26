उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण Delhi Airport की 30 उड़ानों में देरी हुई, 14 ट्रेनें प्रभावित हुईं

हवाईअड्डे के अधिकारियों ने कहा कि घने कोहरे और इसके परिणामस्वरूप दृश्यता के कम स्तर के कारण मंगलवार को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से आने-जाने वाली लगभग 30 उड़ानों में देरी हुई। अधिकारियों ने आगे कहा कि जिन 30 उड़ानों में देरी हुई उनमें सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। इंडिया गेट, सराय काले खां, एम्स, अक्षरधाम, सफदरजंग और आनंद विहार सहित दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और कानपुर मंगलवार सुबह घने कोहरे में डूबे रहे।समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कोहरे की स्थिति को देखते हुए दिन में अधिक उड़ानें प्रभावित होने की संभावना है। मौसम की स्थिति को देखते हुए, हवाईअड्डे ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से संबंधित एयरलाइन से अपनी उड़ानों की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया। इस एडवाइजरी में कहा गया है, "जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेकऑफ़ जारी है, जो उड़ानें CAT III के अनुरूप नहीं हैं, वे प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अद्यतन उड़ान जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।" इसके अलावा भारतीय रेलवे के उत्तरी क्षेत्र में कम दृश्यता के कारण कम से कम 14 ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं।

advertisement

Also Read: Vivek Bindra की सोसाइटी में पहुंची Noida Police की टीम

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 दिसंबर तक उत्तर भारत के कई हिस्सों और अन्य राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 27 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में 26 और 27 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 28-30 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में इसी तरह की मौसम की स्थिति होने की संभावना है। आईएमडी ने एक विज्ञप्ति में यह भी कहा, "घने कोहरे में सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक तत्व होते हैं और अगर इसके संपर्क में आते हैं, तो यह फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे वे अवरुद्ध हो जाते हैं और उनकी कार्यात्मक क्षमता कम हो जाती है, जिससे घरघराहट, खांसी और सांस की तकलीफ बढ़ जाती है।"