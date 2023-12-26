Vivek Bindra की सोसाइटी में पहुंची Noida Police की टीम

पत्नी के साथ घरेलू हिंसा मामले में मोटिवेशनल स्पीकर Vivek Bindra की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने विवेक के खिलाफ जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में साक्ष्यों को जुटाने के लिए सोमवार को Noida Police की टीम सेक्टर-94 स्थित विवेक बिंद्रा के सोसाइटी भी गई। जांच टीम ने सुरक्षाकर्मियों से बातचीत कर विवेक के बारे में जानकारी हासिल की और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को भी जुटाए गए। गौरतलब है कि विवेक बिंद्रा के साले वैभव ने बीते 14 दिसंबर को अपने जीजा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप है कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक ने अपनी पत्नी Yanika को बुरी तरह मारा-पीटा था। घरेलू हिंसा में यनिका को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल, विवेक की पिछले महीने 6 नवंबर को यनिका के साथ शादी हुई थी। आरोप है कि विवेक ने 7 दिसंबर को पत्नी के साथ मारपीट की है। फिलहाल नोएडा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

दूसरी ओर, विवेक बिंद्र की पत्नी ने एक बड़े वकील को हायर किया है। वकील के मुताबिक, उनके पास विवेक के खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। उनकी क्लाइंट यानी यनिका अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और वहां से छूटने के बाद वह पुलिस से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कराएंगी। पुलिस की जांच पर वकील फिलहाल किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं। इन सब के बीच विवेक मोटिवेशनल स्पीकर Sandeep Maheshwari से चल रहे विवाद के कारण भी लगतार चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोग संदीप महेश्वरी के समर्थन में #stopvivekbindra अभियान चला दिया है। फिलहाल विवेक पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह मुश्किलों से घिरे हुए है।