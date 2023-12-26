scorecardresearch
NewsकारोबारXiaomi का टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट 28 दिसंबर को, पढ़िए पूरी खबर

Xiaomi का टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट 28 दिसंबर को, पढ़िए पूरी खबर

कंपनी के पाइपलाइन में 4 और मॉडल हैं, इनमें 2025 में लॉन्च होने वाली एक SUV भी शामिल है। शाओमी ने 2022 में अपने EV डिवीजन, शाओमी ऑटोमोबाइल में 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा की थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 26, 2023 10:45 IST
Xiaomi का टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट 'Stride' 28 दिसंबर को होगाXiaomi का टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट 'Stride' 28 दिसंबर को होगा
Xiaomi का टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट 'Stride' 28 दिसंबर को होगा

Xiaomi का टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट 'Stride' 28 दिसंबर को होगा। इस इवेंट में कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार SU7 की टेक्नोलॉजी को अनवील करने वाली है। कंपनी के CEO और फाउंडर लेई जून ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। पोस्ट में शेयर किए गए पोस्टर में कार का चेसिस दिखाया गया है। इसके ऊपर प्रमुखता से 'STRIDE' लिखा है, जो ईवी मार्केट में टेस्ला और BYD जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने का संकेत है। कंपनी कई सालों के प्रयास के बाद ईवी इंडस्ट्री में कदम रख रही है, जिसमें 3,400 से ज्यादा इंजीनियर और लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का शुरुआती निवेश शामिल है। शाओमी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार SU7 को 17 नवंबर 2023 को अनवील किया था। इस ऑल-इलेक्ट्रिक सेडान की मैन्युफैक्चरिंग बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BAIC) में की जाएगी, लेकिन इस पर MI की ब्रांडिंग मिलेगी। कार तीन वैरिएंट- SU7, SU7 प्रो और SU7 मैक्स में आएगी। ग्लोबल मार्केट में इसका मुकाबला BMW i4, BYD सील और टेस्ला मॉडल 3 जैसी कारों से होगा। शाओमी की इस कार के स्पेसिफिकेशन्स से जुड़े लीक्स सामने आए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ये कार सेल्फ-ड्राइविंग के लिए LiDAR टेक्नीक से लैस होगी। इसके अलावा कार में सेंट्रल कंट्रोल डिस्प्ले, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और बी-पिलर कैमरे से फेस-रिकग्निशन अनलॉकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। शाओमी SU7 का फ्रंट डिजाइन नई मैकलेरेंस से इंस्पायर्ड है। हेडलाइट्स मैकलेरेंस 750S के पतले एडिशन की तरह दिखते हैं। ईवी सेडान के रियर में स्लिम रैप अराउंड टेल-लाइट्स हैं और दोनों को जोड़ने वाली एक लाइट बार भी है। हायर वैरिएंट में एक्टिव रियर विंग दिया जा सकता है। SU7 में 245/45 R19 और 245/40 R20 टायर ऑप्शन के साथ 19 और 20 इंच अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलेंगे। शाओमी SU7 को दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। इसमें एक 220 किलोवाट मोटर वाला रियर-व्हील-ड्राइव एडिशन मिलेगा।

Also Read: Mac Users को WhatsApp में मिलेगा नया मेन्यू बार

कंपनी का दावा है कि इसकी मैक्सिमम पावर 295 hp की होगी और 210 kmph की टॉप स्पीड हासिल कर सकेगी। दूसरे ऑप्शन में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 495 किलोवाट वाला डुअल-मोटर सेटअप मिलेगा। इसकी मैक्सिमम पावर 664hp और टॉप स्पीड 265 kmph होगी। SU7 के साथ दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। इसमें एंट्री-लेवल वैरिएंट के लिए BYD की ओर से एक लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी और टॉप वैरिएंट में एक बड़ा CATL बैटरी पैक मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने बैटरी कैपेसिटी और रेंज का खुलासा नहीं किया है। SU7 के इंटीरियर का खुलासा नहीं किया गया है। इसमें दो थीम इंटीरियर मिलने की उम्मीद है। वहीं, डेशबोर्ड पर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए एक कनेक्टेड स्क्रीन दी जा सकती है। कार शाओमी के हाइपरOS से लैस होगी, जो एक इन-हाउस विकसित ऑपरेशन सिस्टम है, जो स्मार्टफोन और कार दोनों को पावर दे सकता है। कार का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन इस साल के अंत में शुरू होने वाला है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी के पाइपलाइन में 4 और मॉडल हैं, इनमें 2025 में लॉन्च होने वाली एक SUV भी शामिल है। शाओमी ने 2022 में अपने EV डिवीजन, शाओमी ऑटोमोबाइल में 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा की थी।

