scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीMac Users को WhatsApp में मिलेगा नया मेन्यू बार

Mac Users को WhatsApp में मिलेगा नया मेन्यू बार

इस फीचर के जरिए यूजर्स 60 सेकंड तक की रियल टाइम वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ये मैसेज भी एंड-टु-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 26, 2023 10:32 IST
Mac Users के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने मेन्यू बार पेश किया हैMac Users के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने मेन्यू बार पेश किया है
Mac Users के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने मेन्यू बार पेश किया है

Mac Users के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने मेन्यू बार पेश किया है। इसके जरिए यूजर मैसेज, कॉल, स्टेटस अपडेट और फेवरेट जैसे टैब्स को शॉर्टकट की मदद से एक्सेस कर पाएंगे। नया मेन्यू बार स्क्रीन के लेफ्ट साइड में नजर आएगा। इसके साथ कंपनी ने नया कीबोर्ड शॉर्टकट फीचर भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर आसानी से किसी भी चैट पर जा सकेंगे। फिलहाल यह अपडेट केवल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। WABetaInfo ने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। इसके अलावा कंपनी ने वॉट्सऐप चैनल में ग्रुप फोटो और वीडियो फीचर लॉन्च किया है। एक महीने पहले ही कंपनी ने ऐप स्टोर पर मैक के लिए वॉट्सऐप रिलीज किया था। वहीं एक हफ्ते पहले वॉट्सऐप ने 23.25.80 अपडेट भी जारी किया था। HD स्टेटस फीचर लाने की तैयारी कर रही कंपनी कंपनी अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए HD स्टेटस फीचर लाने की तैयारी कर रही है।

advertisement

Also Read: Google कस्टमर सपोर्ट में जोड़ेगा Artificial Intelligence

इस फीचर के जरिए यूजर अपने स्टेटस में फोटो या वीडियो को हाई- डेफिनिशन क्वालिटी में शेयर कर पाएंगे। अभी व्हाट्सऐप किसी भी फोटो या वीडियो को स्टेटस में शेयर करने के साथ ही कंप्रेस कर देता है। हाल ही में वॉट्सऐप ने वीडियो कॉल के लिए चार नए फीचर रोल आउट किए हैं। इसमें स्क्रीन शेयरिंग, लैंडस्केप मोड, वीडियो मैसेज और वॉइस-चैट फीचर शामिल है। स्क्रीन शेयरिंग फीचर से यूजर्स वीडियो कॉलिंग के दौरान अपने डिवाइस की स्क्रीन को अन्य यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो कॉलिंग के दौरान मोबाइल को लैंडस्केप मोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, वीडियो मैसेज फीचर के जरिए वॉट्सऐप यूजर्स शॉर्ट वीडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं। इस फीचर के जरिए यूजर्स 60 सेकंड तक की रियल टाइम वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ये मैसेज भी एंड-टु-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 26, 2023