Google कस्टमर सपोर्ट में जोड़ेगा Artificial Intelligence

Google Customer Support में Artificial Intelligence को जोड़ने पर काम कर रही है। कंपनी इस फीचर को जल्द ही रोल आउट करेगी। इसके इस्तेमाल से मोबाइल यूजर्स बेहतर तरीके से अपने सवालों का जवाब मिल सकेंगे। फिलहाल, AI कस्टमर सपोर्ट गूगल मैप और प्ले स्टोर के बीटा वर्जन के लिए अवेलेबल है। कंपनी यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Gmail और Docs समेत अपने अन्य प्रोडक्ट में भी AI को शामिल कर रही है। कंपनी ने हाल ही में चैटजीपीटी को टक्कर देने के लिए अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल, जेमिनी (Gemini) को लॉन्च किया था। ये AI टूल इंसानों की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

गूगल का दावा है कि जेमिनी समझने, तर्क करने, कोडिंग और प्लानिंग करने जैसे कामों में अन्य मॉडलों से बेहतर तरीके से करता है। इसे तीन वर्नज- प्रो, अल्ट्रा और नेनो में पेश किया गया है। गूगल AI के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI जैसी कंपनियों से अलग स्ट्रैटजी पर काम कर रही है। सॉफ्टवेयर के साथ-साथ गूगल हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को बेहतर बना रही है। कंपनी ने हाल ही में पिक्सल 8 प्रो पर जेमिनी चैटबॉट को पेश किया है, जो AI टास्क को आसानी से पूरा कर सकता है। आने वाले महीनों में AI कस्टमर सपोर्ट फीचर को कंपनी अपने सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करेगी।