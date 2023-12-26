Sam Altman Backed Artificial Intelligence कंपनी ह्यूमेन ने 'Humane 'AI Pin' की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जिसे कंपनी ने पिछले महीने नवंबर में लॉन्च किया था। यह AI से ऑपरेट होने वाला दुनिया का पहला पहनने योग्य कंप्यूटर है। ऑल्टमैन चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI के को-फाउंडर हैं। ह्यूमेन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा, 'हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ai पिन की शिपिंग मार्च 2024 में शुरू होगी। ह्यूमेन में हम सभी आपके ai पिन के एक्सपीरियंस के लिए इंतजार कर रहे हैं।'कंपनी ने बताया है कि जो पहले ऑर्डर करेंगे उन्हें पहले शिप किया जाएगा।

ह्यूमेन ai पिन तीन वैरिएंट - एक्लिप्स, लूनर और इक्विनॉक्स में आता है। कंपनी ने एक्लिप्स की कीमत 699 डॉलर (करीब ₹58 हजार) रखी है। जबकि, लूनर और इक्विनॉक्स की कीमत 799 डॉलर (करीब ₹66 हजार) रखी है। अभी कंपनी केवल अमेरिका के शिपिंग एड्रेस में ऑर्डर एक्सेप्ट कर रही है। ह्यूमेन ने इस बात की कोई भी जानकारी नहीं दी है कि यह भारत सहित अन्य देशों में कब अवेलेबल होगा। इस ai पिन को बनाने वाले स्टार्टअप 'ह्यूमेन' के फाउंडर बेथनी बोंगियोर्नो और इमरान चौधरी टेक कंपनी एपल के एक्स एम्प्लॉइ हैं।