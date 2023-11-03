Delhi Schools Closed: बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते Delhi के प्राइमरी स्कूल बंद, Noida-Ghaziabad-Gurugram में ये रहा अपडेट

Delhi मे बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नर्सरी से 5वीं तक के सभी सरकारी और प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में AQI लोधी रोड क्षेत्र में 438, जहांगीरपुरी में 491, आरके पुरम क्षेत्र में 486 और IGI हवाई अड्डे (T3) के आसपास 473 के साथ 'गंभीर' कैटेगरी में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए शुक्रवार और शनिवार को प्राइमरी स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है। आइये जानते हैं Ghaziabad, Gurugram और Noida के स्कूल बंद होने पर क्या अपडेट है।

तीन दिन बंद रहेंगे दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को घोषणा की कि बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राजधानी शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल अगले दो दिनों यानी शुक्रवार और शनिवार को भी बंद रहेंगे। केजरीवाल ने एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे." सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल शुक्रवार से रविवार तक यानी तीन दिन बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी।

आने वाले दिनों और बढ़ेगा वायु प्रदूषण

Delhi-NCR में एयर क्वालिटी का आकलन करने के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान सीएक्यूएम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली में छाई धुंआ भरी धुंध गुरुवार को घनी हो गई, जिससे आसमान और सूरज छिप गया और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। इसके पीछे मुख्य वजह आस-पास के राज्यों में पराली जलाने की घटना बताई जा रही है। डॉक्टरों ने सांस से जुड़ी समस्याओं के बारे में चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों ने अगले दो सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में संभावित वृद्धि की भी चेतावनी दी है।

नोएडा-गाजियाबाद के स्कूल बंद या नहीं?

दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए एनसीआर के स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल नोएडा स्कूलों को बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। उम्मीद कि जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और गौतम बुद्ध नगर एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही इसे लेकर कोई फैसला ले सकते है।