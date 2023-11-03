scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीPhone Hacking मामले में सरकार ने Apple को भेजा नोटिस

Phone Hacking मामले में सरकार ने Apple को भेजा नोटिस

एपल की वेबसाइट के अनुसार थ्रेट नोटिफिकेशन उन यूजर्स को इन्फॉर्म और असिस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें स्टेट-स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से टारगेट करने की कोशिश की गई हो।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 3, 2023 09:17 IST
पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग से जुड़े नोटिफिकेशन मामले में Apple को नोटिस भेजा है
पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग से जुड़े नोटिफिकेशन मामले में Apple को नोटिस भेजा है

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग से जुड़े नोटिफिकेशन मामले में Apple को नोटिस भेजा है। आईटी सचिव S Krishnan ने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-IN) मामले की जांच कर रही है। 31 अक्टूबर को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता शशि थरूर समेत विपक्षी दलों के कई लीडर्स और कुछ जर्नलिस्ट को एपल से एक नोटिफिकेशन मिला था। इसमें कहा गया- एपल को लगता ​​​​है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एपल ID से जुड़े आईफोन को रिमोटली कॉम्प्रोमाइज करने यानी हैक करने की कोशिश की जा रही है। यदि आपका डिवाइस किसी स्टेट-स्पॉन्सर्ड अटैक से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो वो आपका सेंसिटिव डेटा, कम्युनिकेशन और कैमरा और माइक्रोफोन तक एक्सेस कर सकते हैं। यह संभव है कि यह एक फॉल्स अलार्म हो, लेकिन इस चेतावनी को गंभीरता से लें।" हालांकि सरकार ने फोन हैकिंग के आरोपों को खारिज किया था।

advertisement
31 अक्टूबर को विपक्षी दलों के कई लीडर्स और कुछ जर्नलिस्ट को एपल से एक नोटिफिकेशन मिला था
31 अक्टूबर को विपक्षी दलों के कई लीडर्स और कुछ जर्नलिस्ट को एपल से एक नोटिफिकेशन मिला था

फोन हैकिंग के आरोपों के बाद केंद्रीय आईटी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने दावा किया था एपल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। एपल के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। कंपनी ने अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। वहीं, मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने कहा एपल को क्लैरिफाई करना चाहिए कि उनकी डिवाइस सुरक्षित है। एपल की वेबसाइट के अनुसार थ्रेट नोटिफिकेशन उन यूजर्स को इन्फॉर्म और असिस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें स्टेट-स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से टारगेट करने की कोशिश की गई हो। इस नोटिफिकेशन में लॉकडाउन मोड इनेबल करने समेत फोन को सिक्योर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसकी भी जानकारी दी जाती है। लॉकडाउन मोड डिवाइसेज को एक्सट्रीमली रेयर और हाइली सोफेस्टिकेटेड साइबर अटैक्स से बचाने में मदद करता है। जब लॉकडाउन मोड इनेबल होता है, तो आपका डिवाइस उस तरह काम नहीं करेगा जैसा वह आमतौर पर करता है। अटैक को रोकने के लिए कुछ ऐप्स, वेबसाइट और फिचर्स को लिमिटेड कर दिया जाता है।

Also Read: 2000 की नोटबदली में शामिल हुए दलाल, पैसे लेकर बदल रहे हैं नोट

स्टेट-स्पॉन्सर्ड अटैकर्स अच्छी तरह से फंडेड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। उनके अटैक समय के साथ विकसित होते हैं। ऐसे हमलों का पता लगाना थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल्स पर निर्भर करता है जो कि कई बार परफेक्ट नहीं होते या अधूरे रहते हैं। यह संभव है कि कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन फाल्स अलार्म हों या कुछ अटैक को डिटेक्ट न किया जा सके। हम ये जानकारी दे पाने में अक्षम हैं कि किन कारणों से हम थ्रेट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स अलर्ट हो जाएंगे और फिर वे अटैक करने के अपने तरीके ऐसे बदल लेंगे कि भविष्य में पकड़ में नहीं आ पाएंगे। वहीं एपल नोटिफिकेशन असली है या नहीं यह वैरिफाई करने के लिए appleid.apple.com पर साइन इन कर देख सकते हैं।

मंत्री Ashwini Vaishnaw ने दावा किया था एपल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है
मंत्री Ashwini Vaishnaw ने दावा किया था एपल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 3, 2023