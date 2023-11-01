2000 की नोटबदली में शामिल हुए दलाल, पैसे लेकर बदल रहे हैं नोट

2000 के नोट पर एक बार फिर बड़ी खबर आई है। जैसा कि RBI का निर्देश था कि 7 अक्टूबर तक ही बैंकों में 2000 के नोट बदलने की समयसीमा थी, जो अब गुजर चुकी है। ऐसे में अब 2 हजार रुपये के नोट बैंकों ने लेने से मना कर दिया है। जिसके चलते अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। हालात ये हैं कि लोग अपने कामकाज व ऑफिस से छुट्टी लेकर आरबीआई के बाहर सुबह-सुबह से ही कतार में लग रहे हैं। आरबीआई के बाहर लोगों की काफी लंबी लाइनें लगी देखी जा रही हैं। लेकिन अब बिचौलिये इस मौके का जमकर फायदा उठा रहे हैं। RBI के Delhi Office में जबरदस्त खेल चल रहा है। 2000 रुपये के नोट बदलने के बदले अच्छे खासे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। बिजनेस टुडे टेलीविजन ने खुद अपने रिपोर्टर करिष्मा असुदानी को दिल्ली के RBI दफ्तर के बाहर भेजा। जिन्होंने ये वीडियो छुपते-छुपाते हुए रिकॉर्ड की है।

अब समझिए पूरा मामला है क्या? दरअसल, RBI के ऑफिस में 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए लंबी लाइन लग रही है। ये लोग किसी वजह से 7 अक्टूबर तक 2000 रुपये के अपने नोट्स नहीं बदल सके। अब इन नोटों को बदलने के लिए 20,000 रुपये की सीमा है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज नहीं कर सकता है। ये ही नियम बिचौलिए के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। 2000 रुपये के नोट बदलने के बदले बिचौलिये 300 से 400 रुपये तक वसूल रहे हैं। यानि एक 2000 के नोट के लिए 300 से 400 रुपए काटकर बाकि पैसे लौटाए जा रहे हैं। ऐसे में बिचौलिए दो तरीके से फायदा उठा रहे हैं। पहला, जो लोग खुद लंबे समय तक लाइन में खड़े नहीं होना चाहते और दूसरा जिन लोगों के पास 20,000 रुपये से ज्यादा वैल्यू के नोट हैं। उनके पास बिचौलिए की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल RBI दफ्तर के आसपास 2-3 लोग होते हैं, जो संभावित ग्राहक की तलाश में होते हैं। ये ग्राहक को अपने विश्वास में लेते हैं, जब ग्राहक तैयार हो जाता है तो वो उसे अपने साथियों के पास ले जाते हैं, अगर डील पर बात बन जाती है तो प्रति 2000 के नोट के हिसाब से 300 से 400 रुपए काटकर बाकी पैसे लौटा दिए जाते हैं। RBI गवर्नर Shaktikanta Das पहले ही बता चुके हैं कि लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं और 12000 करोड़ रुपये के नोट बाजार में सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसे में डेडलाइन निकले बाद अब लोग देश के 19 RBI ब्रांज के बाहर लाइन लगा रहे हैं।