Delhi Pollution Today: Diwali के बाद नहीं सुधरी Delhi-NCR की हवा, Anand Vihar में AQI 849 पर पहुंचा

लोगों द्वारा Diwali मनाने के लिए पटाखे फोड़ने के एक दिन बाद सोमवार को Delhi और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में धुंध की मोटी चादर छाई रही। इसके कारण आसमान में धुंध छा गई और दिल्ली और Noida के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई । प्रदूषण के खतरनाक स्तर और उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के निवासियों ने पटाखे फोड़े। दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सोमवार तड़के तक बड़ी संख्या में लोग पटाखे जलाते दिखे।रविवार को, राष्ट्रीय राजधानी ने सात वर्षों में अपनी सर्वश्रेष्ठ वायु गुणवत्ता दर्ज की, औसत AQI 218 था। दिल्ली में 2016 में AQI 431, 2017 में 319, 2018 में 281, 2019 में 337, 2020 में 414, 2021 में 382 दर्ज किया गया था।

आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 849 रहा। दिल्ली के कुछ हिस्सों में AQI 900 अंक को भी पार कर गया। पूसा रोड पर सुबह AQI 970 दर्ज किया गया जबकि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में AQI 999 दर्ज किया गया। बाद में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में AQI घटकर 553 पर आ गया। हाल ही में, Arvind Kejriwal के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री Gopal Rai ने शनिवार को कहा कि बारिश की फुहारों से प्रदूषक तत्वों को बिखरने और शहर में प्रदूषण के स्तर को 50% तक कम करने में मदद मिली।