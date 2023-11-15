Delhi-NCR को प्रदूषण से अभी नहीं राहत, हवा में घुला जहर, आज भी 400 के पार AQI
मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में अगले 5 दिन मौसम सामान्य रहेगा। ऐसे में जब तक बारिश या तेज हवाएं नहीं चलेंगी तब तक प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है।
Delhi-NCR में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर स्तर पर बरकरार है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली में अभी भी ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP) ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू हैं। राष्ट्रीय राजधानी में तमाम पाबंदियों के बाद भी Diwali पर हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़कर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। दिल्ली से साथ-साथ नोएडा और एनसीआर के अन्य इलाकों का भी यही हाल है।
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का क्या है हाल, देखें खास कवरेज
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह करीब 7:00 बजे दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातक इलाकों का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 430, आरके पुरम में 417,पंजाबी बाग में 423, जहांगीरपुरी में 428 और नोएडा में 419 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में अगले 5 दिन मौसम सामान्य रहेगा। ऐसे में जब तक बारिश या तेज हवाएं नहीं चलेंगी तब तक प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है। बता दें कि दिवाली से पहले हुई बारिश ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को जहरीली हवा से राहत दिलाई थी। मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय वायुमंडल की ऊपरी सतह में हल्के बादल हैं, जबकि निचले स्तर पर स्मॉग है। प्रदूषक कणों का बिखराव धीमा होने की वजह से हवा जहरीली बनी हुई है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर को इस पूरे हफ्ते दमघोंटू हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तापमान की बात करें तो आज, 15 नवंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।