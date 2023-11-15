Stocks In News: अदानी एनर्जी, इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कौन से ख़बरों वाले शेयर

यहां उन शेयरों पर एक नजर है जो आज खबरों में बने रह सकते हैं।

Adani Energy Solutions

अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल), जिसे पहले अदानी ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता था, के शेयर आज फोकस में हैं क्योंकि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड की वितरण शाखा 360 मिलियन डॉलर (लगभग 3,000 करोड़ रुपये) मूल्य के बांड वापस खरीदेगी।

HCL Technologies

आईटी सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज (एचसीएलटेक) ने 1 अप्रैल, 2024 से अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड परिचालन के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष और देश प्रबंधक के रूप में सोनिया एलैंड की नियुक्ति की घोषणा की है।

HCL Technologies

IndusInd Bank, Suzlon Energy, Persistent Systems

मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) 15 नवंबर को अपने एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में बदलाव करेगा। इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और वन97 कम्युनिकेशंस को बहुप्रचारित इंडेक्स में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

MSCI

IDFC First Bank

बैंक ने आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय की प्रस्तावित समग्र योजना के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से सैद्धांतिक मंजूरी हासिल कर ली है।

IDFC First Bank

Biocon

सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को यूके में मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (MHRA) से एफ़्लिबरसेप्ट के बायोसिमिलर YESAFILI के विपणन के लिए मंजूरी मिल गई है। येसाफिली, एक नेत्र विज्ञान उत्पाद, का उपयोग नव संवहनी (गीला एएमडी), और उम्र से संबंधित धब्बेदार अध: पतन के उपचार में किया जाता है।

Biocon

जीएमएम पफौडलर

रिपोर्टों के अनुसार, फर्म के प्रमोटर, पटेल परिवार, Pfaudler Inc से GMM Pfaudler में 1 प्रतिशत हिस्सेदारी, 4.49 लाख इक्विटी शेयरों के बराबर, 1,700 रुपये प्रति शेयर पर खरीदेंगे। 1 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण अंतर-प्रवर्तक हस्तांतरण के माध्यम से होता है।

GMM Pfaudler

Rail Vikas Nigam

रेलवे फर्म को मध्य रेलवे से तीसरी लाइन के संबंध में धाराकोह मरामझिरी सेक्शन में निर्माण कार्य, पत्थर गिट्टी की आपूर्ति, ट्रैक लिंकिंग और साइड ड्रेन रिटेनिंग के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। परियोजना की लागत 311.18 करोड़ रुपये है।