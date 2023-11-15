scorecardresearch
Stocks In News: अदानी एनर्जी, इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कौन से ख़बरों वाले शेयर

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 15, 2023 09:20 IST
शेयरों पर नजर

यहां उन शेयरों पर एक नजर है जो आज खबरों में बने रह सकते हैं।

Adani Energy Solutions

अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल), जिसे पहले अदानी ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता था, के शेयर आज फोकस में हैं क्योंकि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड की वितरण शाखा 360 मिलियन डॉलर (लगभग 3,000 करोड़ रुपये) मूल्य के बांड वापस खरीदेगी।

अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड की वितरण शाखा 360 मिलियन डॉलर मूल्य के बांड वापस खरीदेगी

HCL Technologies

आईटी सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज (एचसीएलटेक) ने 1 अप्रैल, 2024 से अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड परिचालन के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष और देश प्रबंधक के रूप में सोनिया एलैंड की नियुक्ति की घोषणा की है।

IndusInd Bank, Suzlon Energy, Persistent Systems

मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) 15 नवंबर को अपने एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में बदलाव करेगा। इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और वन97 कम्युनिकेशंस को बहुप्रचारित इंडेक्स में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

IDFC First Bank

बैंक ने आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय की प्रस्तावित समग्र योजना के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से सैद्धांतिक मंजूरी हासिल कर ली है।

Biocon

सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को यूके में मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (MHRA) से एफ़्लिबरसेप्ट के बायोसिमिलर YESAFILI के विपणन के लिए मंजूरी मिल गई है। येसाफिली, एक नेत्र विज्ञान उत्पाद, का उपयोग नव संवहनी (गीला एएमडी), और उम्र से संबंधित धब्बेदार अध: पतन के उपचार में किया जाता है।

जीएमएम पफौडलर

रिपोर्टों के अनुसार, फर्म के प्रमोटर, पटेल परिवार, Pfaudler Inc से GMM Pfaudler में 1 प्रतिशत हिस्सेदारी, 4.49 लाख इक्विटी शेयरों के बराबर, 1,700 रुपये प्रति शेयर पर खरीदेंगे। 1 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण अंतर-प्रवर्तक हस्तांतरण के माध्यम से होता है।

Rail Vikas Nigam

रेलवे फर्म को मध्य रेलवे से तीसरी लाइन के संबंध में धाराकोह मरामझिरी सेक्शन में निर्माण कार्य, पत्थर गिट्टी की आपूर्ति, ट्रैक लिंकिंग और साइड ड्रेन रिटेनिंग के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। परियोजना की लागत 311.18 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
