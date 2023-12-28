Corona New Virus: नए वैरिएंट JN.1 का कहर, Gurugram-Delhi, Ajmer समेत इन शहरों में मिले मरीज, देश में केस 100 के पार

देश में गुरुवार को Covid के 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान छह लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा कोरोना का नया वैरिएंट JN.1 देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। Delhi, Gurugram, Ajmer समेत कई शहरों में इस वैरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। इस समय देश में JN.1 के 100 से ज्यादा मरीज हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 702 नए मामले सामने आए। इस दौरान छह कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को आंकड़े जारी कर बताया, देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 4,097 पहुंच गई है। देश में जिन छह लोगों की मौत हुई है, उनमें महाराष्ट्र के दो और कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से एक-एक मरीज की मौत हुई है। देश में इस साल सबसे ज्यादा मामले 22 दिसंबर को दर्ज किए गए थे, इस दिन 752 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी।दिल्ली में कोविड-19 के सब-वैरिएंट JN.1 का पहला केस मिला है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को बताया कि जीनोम सीक्वेसिंग के लिए तीन सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से एक JN.1 और ओमिक्रोन के दो मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, "JN.1 ओमिक्रोन का ही सब-वैरिएंट है, जिसका माइल्ड इंफेक्शन है। यह साउथ इंडिया में फैल रहा है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है।"

इस समय दिल्ली में कोरोना के 35 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 9 केस बुधवार को रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कोविड से 28 वर्षीय शख्स की मौत भी हुई है। मृतक दिल्ली का रहने वाला नहीं था, उसे प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। उसे कई गंभीर बीमारी भी थीं। 26 दिसंबर को देश में सब-वैरिएंट JN.1 के 40 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद देश में JN.1 के कुल 109 मरीज हो गए हैं। इनमें गुजरात से 36, कर्नाटक से 34, गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9, केरल से 6, राजस्थान और तमिलनाडु से 4-4 और तेलंगाना से 2 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इनमें से ज्यादातर मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है। गुरुग्राम में सब-वैरिएंट JN.1 के दो नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद साइबर सिटी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। दरअसल अबतक 12 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई थी, इनमें से दो मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में सब-वैरिएंट के चार नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में JN.1 के कुल 8 मरीज हो गए हैं। ये चारों मरीज अलग-अलग शहरों से मिले हैं, इनमें भरतपुर, झुनझुनु, दौसा और अजमेर से एक-एक मरीज मिले हैं। राज्स स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राज्य में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब कोरोना के 34 एक्टिव केस हैं। इनमें से मरीज ठीक हो चुके हैं। दौसा के एक मरीज की कुछ दिनों पहले मौत भी हुई थी। इससे पहले 20 दिसंबर को जैसलमेर से और 21 दिसंबर को जयपुर में JN.1 का मरीज मिला था। लखनऊ में कोविड-19 के दो नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। हालांकि लखनऊ में नए वैरिएंट को कोई केस सामने नहीं आया है। जो दो नए मरीज मिले हैं, उनमें एक व्यक्ति और एक बच्चा है, जोकि आलमबाग इलाके के रहने वाले हैं। उन्हें अभी होम आइसोलेशन में रखा गया है।