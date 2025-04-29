Flipkart SASA LELE Sale: मेगा सेल में ऑफर्स की बारिश! iPhone, AC, Fridge और अन्य प्रोडक्ट पर बंपर डिस्काउंट

Flipkart SASA LELE Sale: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart की नई और मेगा सेल जल्द ही शुरू होने जा रही है। इस सेल का नाम है Sasa Lele सेल. फ्लिपकार्ट की मेगा सासा लेले सेल में यूजर्स को जबरदस्त डील्स और ऑफर्स मिलेंगे।

यह सेल 2 मई से 8 मई तक के लिए होगा। हालांकि अगर आप Flipkart VIP या Flipkart Plus मेंबर हैं तो आपके लिए सेल 1 मई से ही शुरू हो जाएगी।

फ्लिपकार्ट के मुताबिक यूजर्स कई तरह के आइटम पर ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इस सेल में ग्राहक घरेलू उपकरणों, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ पर बेहतरीन डील पा सकते हैं।

यह फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल है जिसमें फर्नीचर और घरेलू सामान पर शानदार छूट मिलेगा।

Buy 1 Get 1 ऑफर

इस मेगा सेल के दौरान ग्राहक छूट वाले आइटम पर Buy 1 Get 1 जैसे बेहतरीन डील का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक इस सेल के दौरान डबल डिस्काउंट जैसे खास ऑफर भी पा सकते हैं।

SBI Card यूजर्स को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट

अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आप इस सेल के दौरान 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। यह डिस्काउंट EMI ट्रांजैक्शन पर भी उपलब्ध होगा।

सस्ते में iPhone 16 खरीदने का मौका

हाल में लॉन्च हुए लेटेस्ट iPhone मॉडल, iPhone 16 पर भी इस सेल में डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको iPhone 15 और iPhone 14 भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा।

सस्ते में Fridge और AC खरीदने का मौका

इस सेल में ग्राहक सस्ती कीमतो पर फ्रिज और LG, Voltas, Blue Star, Samsung, Daikin जैसे ब्रांड के AC खरीद सकते हैं।

ऐसे करें सबसे तगड़ी बचत

Flipkart SASA LELE सेल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, अपको जो खरीदना है उसकी पहले से लिस्ट तैयार कर लें और एक SBI क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ कर लें। इसके अलावा सेल के दौरान TikTok डील और जैकपॉट डील पर नजर रखें।

इतना ही नहीं किफायती दरों में सामान खरीदने के लिए एक्सचेंज बोनस के साथ-साथ चेकआउट के दौरान EMI का उपयोग कर अधिक डिस्काउंट का भी आप फायदा उठा सकते हैं।