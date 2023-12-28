Mazagon Dock के शेयर एक साल में 190% से अधिक बढ़े

Mazagon Dock Shipbuilders Limited के शेयरों के लिए 2023 एक शानदार वर्ष रहा है। साल-दर-साल (YTD) आधार पर स्टॉक में 192% से अधिक की वृद्धि हुई है। कंपनी को इस महीने कई परियोजनाएं मिली हैं, जिनमें रक्षा मंत्रालय की एक परियोजना भी शामिल है। उल्लिखित वृद्धि के बावजूद, शेयर को आज बीएसई पर 1.67% की गिरावट के साथ 2,302.40 रुपये पर कारोबार करते देखा गया है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक मीलीन वासुदेव ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "कुछ हफ्तों में स्टॉक 2,400-2,500 रुपये तक पहुंचने की संभावना है।"

वैभव कौशिक ने कहा, "मझगांव डॉक का स्टॉक पिछले चार से पांच महीनों से कंसॉलिडेशन के दौर में है। अब, यह बड़ी चाल के लिए तैयार है। 2,190 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 2,270 रुपये के करीब 2,500 से 2,600 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 37.64 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 9.89 है। सितंबर 2023 तक कंपनी में प्रमोटरों की 84.83 फीसदी हिस्सेदारी थी।

(डिस्केलमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)