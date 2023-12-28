Innova Captab IPO के शेयर शुक्रवार को होंगे लिस्ट

Innova Captab के शेयर शुक्रवार को दलाल स्ट्रीट में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी ने इस सप्ताह की शुरुआत में सुस्त लिस्टिंग की एक श्रृंखला और नए साल से पहले त्योहारी सीजन से पहले कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बाद अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम में भारी सुधार देखा है। अनौपचारिक बाज़ार में इसका प्रीमियम लगभग दो-तिहाई ख़त्म हो गया है। इनोवा कैपटैब ग्रे मार्केट में 65-70 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर कमा रही थी। इनोवा कैपटैब का आईपीओ 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच बोली के लिए खुला था, जिसे 33 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ 426-448 रुपये की रेंज में बेचा गया था। कंपनी ने कुल 570 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 320 करोड़ रुपये की ताज़ा शेयर बिक्री और 55,80,357 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल है।

योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) की मजबूत बोली के कारण, इस मुद्दे को कुल मिलाकर 55.26 गुना सब्सक्राइब किया गया था, जिसका कोटा 116.73 गुना दर्ज किया गया था। गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए श्रेणी आवंटन को 64.95 गुना अभिदान मिला। बोली प्रक्रिया के दौरान खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित कोटा 17.15 गुना सब्सक्राइब हुआ था। स्टॉकबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट प्रथमेश मस्देकर का मानना है कि मजबूत बोली के बाद इनोवा कैपटैब के लिए सकारात्मक लिस्टिंग होगी। उन्हें उम्मीद है कि यह करीब 25 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट होगी। जनवरी 2005 में निगमित, इनोवा कैपटैब एक फार्मास्युटिकल कंपनी है जो तीन व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है। यह भारतीय दवा कंपनियों को अनुबंध विकास और विनिर्माण सेवाएं प्रदान करता है। इसका ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं का घरेलू कारोबार भी है। इसके अलावा, कंपनी का एक अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय है जो ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं का कारोबार करता है।