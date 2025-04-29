Upcoming IPO: लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में बैंक के नेतृत्व वाली एक प्रमुख निजी कंपनी Canara HSBC Life Insurance Company Limited ने आईपीओ के लिए सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है।

केनरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस (Asia-Pacific) होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर हैं।

इस ऑफर में ₹10 फेस वैल्यू वाले 237,500,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगी जिसमें केनरा बैंक द्वारा 137,750,000 इक्विटी शेयर, एचएसबीसी इंश्योरेंस (Asia-Pacific) होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा 4,750,000 इक्विटी शेयर और पंजाब नेशनल बैंक (इंवेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर) द्वारा 95,000,000 इक्विटी शेयर बेचें जाएंगे।

31 मार्च 2024 तक Canara HSBC Life Insurance Company के पास पब्लिक सेक्टर द्वारा प्रवर्तित जीवन बीमा कंपनियों के बीच प्रबंधन के तहत तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति थी।

Canara HSBC Life Insurance Company के बारे में

2007 में निगमित, केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में एक प्रमुख बैंक के नेतृत्व वाली निजी कंपनी के रूप में उभरी है।

कंपनी का एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट (APE) लगातार बढ़ा है, जो प्रोडक्ट और सेवाओं का विस्तार करने और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है।

कंपनी का PAT 232.61% की CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ₹102.43 मिलियन से वित्त वर्ष 2024 में ₹1,133.17 मिलियन हो गया और 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों में ₹848.93 मिलियन हो गया।

Canara HSBC Life Insurance Company का आईपीओ BSE और NSE पर लिस्ट होगा। SBI Capital Markets Limited, BNP Paribas , HSBC Securities & Capital Markets (India) Private Limited, JM Financial Limited and Motilal Oswal Investment Advisors Limited इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।