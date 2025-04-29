scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोAudi A6 ने Exclusive Sedan रेंज में फूंकी जान, शानदार लग्जरी और दमदार परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन

Audi A6 ने Exclusive Sedan रेंज में फूंकी जान, शानदार लग्जरी और दमदार परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन

अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो लग्जरी, परफॉर्मेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करे, तो ऑडी A6 एक बेहतरीन ऑप्शन है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 29, 2025 16:47 IST
AUDI A6
AUDI A6

ऑडी (Audi) ने एक बार फिर से अपनी एक्सक्लूसिव सेडान रेंज में जान फूंक दी है। अपनी नई ऑडी A6 के साथ कंपनी ने लग्जरी, परफॉर्मेंस और स्टाइल का ऐसा मेल पेश किया है, जो हर कार प्रेमी का दिल जीत लेगा। भारत में ऑडी A6 दो वेरिएंट्स प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी में आती है। इसकी कीमत 65.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

advertisement

दमदार लुक और प्रीमियम डिजाइन

ऑडी A6 का लुक इतना शानदार है कि सड़क पर दौड़ती इस गाड़ी को हर कोई मुड़कर देखता है। इसकी बड़ी सिंगलफ्रेम ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइन्स इसे एक पॉवरफुल और एलिगेंट अपील देती हैं। एक्जीक्यूटिव क्लास के लोगों के लिए यह कार पहली नजर में ही परफेक्ट लगती है।

लग्जरी में कोई कमी नहीं

ऑडी A6 का इंटीरियर देखते ही बनता है। कार के अंदर घुसते ही प्रीमियम फील आती है। डुअल टचस्क्रीन MMI इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर ऑडी का वर्चुअल कॉकपिट तक, सब कुछ बेहद मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली है। सीटों से लेकर डैशबोर्ड तक हर जगह प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो रॉयल फील देता है।

परफॉर्मेंस में भी दमदार

ऑडी A6 में 2.0 लीटर TFSI पेट्रोल इंजन लगा है, जो बेहतरीन पावर के साथ शानदार माइलेज भी देता है। चाहे ट्रैफिक में चलना हो या हाईवे पर दौड़ लगानी हो यह कार हर जगह स्मूद और पॉवरफुल परफॉर्मेंस देती है। इसका एडवांस्ड सस्पेंशन सिस्टम खराब सड़कों पर भी झटके महसूस नहीं होने देता।

ड्राइविंग सेफ्टी का खास ध्यान

ऑडी A6 में आपको कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स गाड़ी चलाते समय काफी मददगार साबित होते हैं। इससे आपकी लॉन्ग ड्राइव्स और भी सेफ और रिलैक्सिंग बन जाती हैं।

आराम में भी नंबर वन

A6 का केबिन न सिर्फ दिखने में बड़ा है बल्कि इसमें बैठने का भी जबरदस्त आराम है। आगे-पीछे की दोनों सीट्स काफी कम्फर्टेबल हैं और लंबे सफर पर भी थकान महसूस नहीं होती। इसका एडवांस्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम हर मौसम में अंदर का माहौल खुशनुमा बनाए रखता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 29, 2025