Audi A6 ने Exclusive Sedan रेंज में फूंकी जान, शानदार लग्जरी और दमदार परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन

ऑडी (Audi) ने एक बार फिर से अपनी एक्सक्लूसिव सेडान रेंज में जान फूंक दी है। अपनी नई ऑडी A6 के साथ कंपनी ने लग्जरी, परफॉर्मेंस और स्टाइल का ऐसा मेल पेश किया है, जो हर कार प्रेमी का दिल जीत लेगा। भारत में ऑडी A6 दो वेरिएंट्स प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी में आती है। इसकी कीमत 65.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

दमदार लुक और प्रीमियम डिजाइन

ऑडी A6 का लुक इतना शानदार है कि सड़क पर दौड़ती इस गाड़ी को हर कोई मुड़कर देखता है। इसकी बड़ी सिंगलफ्रेम ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइन्स इसे एक पॉवरफुल और एलिगेंट अपील देती हैं। एक्जीक्यूटिव क्लास के लोगों के लिए यह कार पहली नजर में ही परफेक्ट लगती है।

लग्जरी में कोई कमी नहीं

ऑडी A6 का इंटीरियर देखते ही बनता है। कार के अंदर घुसते ही प्रीमियम फील आती है। डुअल टचस्क्रीन MMI इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर ऑडी का वर्चुअल कॉकपिट तक, सब कुछ बेहद मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली है। सीटों से लेकर डैशबोर्ड तक हर जगह प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो रॉयल फील देता है।

परफॉर्मेंस में भी दमदार

ऑडी A6 में 2.0 लीटर TFSI पेट्रोल इंजन लगा है, जो बेहतरीन पावर के साथ शानदार माइलेज भी देता है। चाहे ट्रैफिक में चलना हो या हाईवे पर दौड़ लगानी हो यह कार हर जगह स्मूद और पॉवरफुल परफॉर्मेंस देती है। इसका एडवांस्ड सस्पेंशन सिस्टम खराब सड़कों पर भी झटके महसूस नहीं होने देता।

ड्राइविंग सेफ्टी का खास ध्यान

ऑडी A6 में आपको कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स गाड़ी चलाते समय काफी मददगार साबित होते हैं। इससे आपकी लॉन्ग ड्राइव्स और भी सेफ और रिलैक्सिंग बन जाती हैं।

आराम में भी नंबर वन

A6 का केबिन न सिर्फ दिखने में बड़ा है बल्कि इसमें बैठने का भी जबरदस्त आराम है। आगे-पीछे की दोनों सीट्स काफी कम्फर्टेबल हैं और लंबे सफर पर भी थकान महसूस नहीं होती। इसका एडवांस्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम हर मौसम में अंदर का माहौल खुशनुमा बनाए रखता है।