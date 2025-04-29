Ambuja Cements Dividend: अडाणी ग्रुप की सीमेंट कंपनी Ambuja Cements Ltd ने आज Q4 रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए 100% का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है। Q4 में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट करीब 9% गिरा है जिसके बाद आज स्टॉक 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ है।

Ambuja Cements Q4 FY25 Results

Q4 में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8.98 प्रतिशत गिरकर 956.27 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,050.58 करोड़ रुपये था।

मार्च तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व YoY आधार पर 11.58 प्रतिशत बढ़कर 9,802.47 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 8,785.28 करोड़ रुपये था। वहीं मार्च तिमाही में कंपनी का टोटल खर्च YoY 13.86 प्रतिशत बढ़कर 8,821.70 करोड़ रुपये रहा।

Ambuja Cements Dividend

कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 100% के डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड देगी।

Ambuja Cements Dividend Record Date

कंपनी ने 13 जून 2025 को डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया है।

Ambuja Cements Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट 1 जुलाई 2025 को या उसके बाद की जाएगी।

Ambuja Cements Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 2.50 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2022 में 6.30 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2021 में 1 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2020 में 17 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Ambuja Cements Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.01% या 10.95 रुपये टूटकर 534.10 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.80% या 9.80 रुपये गिरकर 535.15 रुपये पर रहा।