दिल्ली में जाने से पहले ट्रैफिक चेक करें, फुल ड्रेस रिहर्सल आज

अगर आप आज दिल्ली जा रहे हैं तो पहले रूट चेक कर लें। दिल्ली पुलिस शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी। रिहर्सल का समय सुबह 8.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4.30 बजे से 6 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक है। यात्रियों को मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने के लिए कहा गया है क्योंकि यातायात प्रभावित होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यात्रियों को कुछ सड़कों और जंक्शनों पर सामान्य से अधिक यातायात का सामना करना पड़ सकता है

जानकारी के मुताबिक, कारकेड रिहर्सल के दौरान कई स्थानों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा, जिनमें सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग, सरदार पटेल मार्ग कौटिल्य मार्ग, गोल मेथी चौराहा, मानसिंह रोड चौराहा, सी-हेक्सागन, मथुरा रोड, जाकिर हुसैन मार्ग- शामिल हैं। सुब्रमण्यम भारती मार्ग, भैरों मार्ग-रिंग रोड, सत्य मार्ग/शांतिपथ गोल चक्कर, जनपथ कर्तव्यपथ, बाराखंभा रोड रेड लाइट, टॉल्स्टॉय मार्ग और विवेकानंद मार्ग। वाहन चालकों को शनिवार को उत्तर और दक्षिण के बीच आवागमन के लिए रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, महात्मा गांधी मार्ग, आईपी फ्लाईओवर, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, रिंग रोड और मजनू का टीला लेने की सलाह दी गई है।

इसी तरह पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर के बीच जाने के लिए, वे डीएनडी फ्लाईओवर, रिंग रोड, आश्रम चौक, मूलचंद अंडरपास, एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं, रिंग रोड, बरार स्क्वायर और नारायणा फ्लाईओवर ले सकते हैं।