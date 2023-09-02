जो बिडेन 7 सितंबर को पहुंचेंगे दिल्ली, 8 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक

व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden 7 सितंबर को पहुंचेंगे दिल्ली, 8 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे। बिडेन के 7 सितंबर को आने और फिर 8 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। G20 का वर्तमान अध्यक्ष भारत, नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेगा। इस वर्ष के G20 का विषय "वसुधैव कुटुंबकम" या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" है।

व्हाइट हाउस ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान, Joe Biden 7 सितंबर को पहुंचेंगे दिल्ली, 8 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक जी20 के नेतृत्व के लिए पीएम मोदी की सराहना करेंगे। इसमें कहा गया है, "नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी20 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करेंगे और आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में जी20 के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे, जिसमें 2026 में इसकी मेजबानी भी शामिल है।'' जी20 शिखर सम्मेलन के बाद बिडेन 10 सितंबर को हनोई, वियतनाम की यात्रा करने वाले हैं।

G20 के अधिकांश नेता, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक और जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा, पहले ही शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर चुके हैं। पीटीआई ने गुरुवार को बताया कि 9 और 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भागीदारी पर भारत को अभी तक कोई पुष्टि नहीं मिली है और सम्मेलन में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की संभावना "बहुत कम" है।

ऐसी संभावना है कि चीन नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री ली कियांग को भेज सकता है।

कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा भी G20 नेताओं में से हैं जिन्होंने शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।