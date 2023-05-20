CEO सुंदर पिचाई ने बेच दिया बचपन का घर, भावुक हुए पिता

scorecardresearch
बचपन की यादें हमेशा अच्छी होती है जिस घर में हम पैदा होते हैं और अपना बचपन बीताते हैं वो घर जब बिकता है तो दिल टूट जाता है। आप दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हों और फिर भी आप अपने बचपन का घर बेच दें तो भी दुख होता है। कई बार लोग अपना घर किसी मुसीबत में भी बेचते हैं लेकिन दुनिया के टॉप सीईओ सुंदर पिचाई के पिता ने अपने बचपन का घर बेच दिया है। पिचाई के माता-पिता ने पुराने घर को तोड़कर जमीन को तमिल अभिनेता और निर्माता सी मणिकंदन को बेच दिया है।

New Delhi,UPDATED: May 20, 2023 14:18 IST
आप दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हों और फिर भी आप अपने बचपन का घर बेच दें तो भी दुख होता है। कई बार लोग अपना घर किसी मुसीबत में भी बेचते हैं लेकिन दुनिया के टॉप सीईओ सुंदर पिचाई के पिता ने अपने बचपन का घर बेच दिया है।  पिचाई के माता-पिता ने पुराने घर को तोड़कर जमीन को तमिल अभिनेता और निर्माता सी मणिकंदन को बेच दिया है। तमिलनाडु के मदुरै में लक्ष्मी और रघुनाथ पिचाई के घर पैदा हुए सुंदर पिचाई ने अपना पूरा बचपन चेन्नई में बिताया। IIT-खड़गपुर में एडमिशन लेने से पहले पिचाई ने यहीं अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। सुंदर इस घर में 20 साल की उम्र तक रहे थे। वो अब अमेरिका में रहते हैं। यह घर कितने रुपयों में बिका, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मणिकंदन ने कहा, 'मैं खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर हूं। मैंने करीब 300 घर बना कर डिलीवर किए हैं। सुंदर पिचाई ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। वे जहां रहें, उस घर को खरीदना मेरी जिंदगी की एक गर्व करने वाली बात है।

प्रॉपर्टी के नए मालिक मणिकंदन ने कहा कि पिचाई के पिता जब प्रॉपर्टी के दस्तावेज सौंप रहे थे तो बहुत भावुक हो गए थे, क्योंकि ये उनकी पहली प्रॉपर्टी थी। मणिकंदन ने कहा, पिचाई के पिता ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कागजी कार्रवाई पूरा करने के लिए घंटों तक चुपचाप बैठे रहे। उस समय शायद सुंदर पिचाई के पिता सोच रहे थे कि जिस घर में उनके बेटे का बचपन बीता वो अब उसे बेच रहे हैं। लेन-देन की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग चार महीने लगे, क्योंकि उस समय पिचाई के पिता अमेरिका में रह रहे थे। ट्वीटर पर कई लोग कह रहे हैं कि सुंदर पिचाई को घर नहीं बेचना चाहिए था लेकिन कई यूजर्स कह रहे हैं कि सुंदर पिचाई के माता-पिता काफी समय से अमेरिका में रह रहे हैं और इसलिए इस घर को बेचकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। 

सुंदर पिचाई गूगल के साथ ही अल्फाबेट इंक के भी CEO हैं। 2015 में पिचाई को गूगल का CEO नियुक्त किया गया था और 2019 में वे अल्फाबेट इंक के भी CEO बने। अभी वो कैलिफोर्निया में रहते हैं। यहां उनके पास एक लग्जरियस मेंशन है। कैलिफोर्निया के सांता क्लारा काउंटी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित, यह संपत्ति 31.17 एकड़ भूमि में फैली हुई है और सुंदर पिचाई के माता-पिता उनके साथ रहते हैं। 

