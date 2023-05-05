scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसNaresh Goyal से जुड़े 7 ठिकानों पर CBI की छापेमारी

Naresh Goyal से जुड़े 7 ठिकानों पर CBI की छापेमारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI) ने शुक्रवार को कथित 538 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल से जुड़े कई जगहों पर तलाशी ली

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 5, 2023 19:20 IST
Jet Airways ने 17 अप्रैल, 2019 को भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया था।
Jet Airways ने 17 अप्रैल, 2019 को भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI) ने शुक्रवार को कथित 538 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल से जुड़े कई जगहों पर तलाशी ली। इस मामले में नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता आरोपी हैं। 

538 करोड़ रुपये की
538 करोड़ रुपये की


सीबीआई ने गोयल, उनकी पत्नी अनीता और पूर्व एयरलाइन निदेशक गौरांग आनंद शेट्टी के निजी आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली सूत्रों के मुताबिक केनरा बैंक की एक शिकायत पर 538 करोड़ रुपये की "कथित बैंक धोखाधड़ी" का एक नया मामला दर्ज किया गया है। 

advertisement

Read Also: Go First की फ्लाइट्स रहेंगी कैंसिल, ऑनलाइन मिलेगा रिफंड

Naresh Goyal और उनकी पत्नी अनीता आरोपी हैं।
Naresh Goyal और उनकी पत्नी अनीता आरोपी हैं।

जेट एयरलवेज़ ने 17 अप्रैल, 2019 को भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया था।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 5, 2023