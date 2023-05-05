Naresh Goyal से जुड़े 7 ठिकानों पर CBI की छापेमारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI) ने शुक्रवार को कथित 538 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल से जुड़े कई जगहों पर तलाशी ली
Advertisement
Jet Airways ने 17 अप्रैल, 2019 को भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI) ने शुक्रवार को कथित 538 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल से जुड़े कई जगहों पर तलाशी ली। इस मामले में नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता आरोपी हैं।
सीबीआई ने गोयल, उनकी पत्नी अनीता और पूर्व एयरलाइन निदेशक गौरांग आनंद शेट्टी के निजी आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली सूत्रों के मुताबिक केनरा बैंक की एक शिकायत पर 538 करोड़ रुपये की "कथित बैंक धोखाधड़ी" का एक नया मामला दर्ज किया गया है।
advertisement
Read Also: Go First की फ्लाइट्स रहेंगी कैंसिल, ऑनलाइन मिलेगा रिफंड
जेट एयरलवेज़ ने 17 अप्रैल, 2019 को भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया था।