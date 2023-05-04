scorecardresearch
Go First की फ्लाइट्स रहेंगी कैंसिल, ऑनलाइन मिलेगा रिफंड

अगर आपने टिकट बुक कराया है तो आपके पास सिर्फ रिफंड का विकल्प होगा। क्योंकि गो Go First के टिकट का दूसरी किसी एयरलाइंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 9 मई तक सभी फ्लाइट कैंसिल रहेंगी और ग्राहक अपना रिफंड पा सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 4, 2023 14:55 IST
Go First के टिकट का दूसरी किसी एयरलाइंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है।

Go First की फ्लाइट्स अभी कैंसिल ही रहेंगी। अगर आपने टिकट बुक कराया है तो आपके पास सिर्फ रिफंड का विकल्प होगा। क्योंकि गो  Go First के टिकट का दूसरी किसी एयरलाइंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 9 मई तक सभी फ्लाइट कैंसिल रहेंगी और ग्राहक अपना रिफंड पा सकते हैं।

Also Read: Go First के चक्कर में कौन सा बैंक फंसेगा? जानिए पूरी ख़बर

इसके पहले मंगलवार को बैंकरप्सी फाइल करने के दौरान गो फर्स्ट ने 3 और 4 मई की फ्लाइट्स कैंसिल की थीं, उसके बाद इस कैंसिलेशन को 5 मई तक बढ़ाया गया था और ग्राहकों से कहा गया था कि वो रिफंड के लिए कस्टमर केयर पर कॉल करें।

Go First ने 3 और 4 मई की फ्लाइट्स कैंसिल की थीं

इसबीच डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने भी कहा है कि एयरलाइंस सभी यात्रियों के पैसे लौटाए और जल्दी से जल्दी ओरिजनल पेमेंट में पैसे को रिफंड कर दें।  एयरलाइन ने यात्रियों से कहा है कि उन्हें फ्लाइट कैंसिलेशन के पूरे पैसे कुछ समय में ही रिफंड कर दिए जाएंगे और किसी तरह का कटौती नहीं होगी।

लेकिन जिन यात्रियों ने गो फर्स्ट से टिकट बुक किया था, उन्हें कैंसिलेशन की जानकारी नहीं मिल रही है। गो फर्स्ट ने यात्रियों को ज्यादा जानकारी के लिए कस्टमर केयर फोन नंबर पर कॉल करने के लिए कहा है।

