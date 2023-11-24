Manglore Refinery के पूर्व MD के इकलौते बेटे कैप्टन प्रांजल कश्मीर में शहीद

Jammu and Kashmir के Rajouri में हुए एनकाउंटर में Captain MV Pranjal शहीद हो गए। कैप्टन प्रांजल 63 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। कैप्टन प्रांजल ने आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस तरह देश सेवा करते हुए कैप्टन प्रांजल अमर हो गए। भारतीय सेना जम्मू-कश्मीर से आतंकवादियों का जड़ से सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है।

advertisement

Also Read: Crude Oil Price: खाड़ी देशों के साथ रंग ला रही है PM Modi की डिप्लोमेसी

कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले सेना के अफसर कैप्टन प्रांजल 28 साल की उम्र में शहीद हो गए। वह Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited के पूर्व निदेशक Sri Venkatesh और Mrs. Anuradha के इकलौते बेटे थे। कैप्टेन एमवी प्रांजल की शादी दो साल पहले बेंगलुरु की अदिति से हुई थी। कैप्टन प्रांजल की शादी कश्मीर जाने से पहले हो गई थी। दो साल पहले उनकी तैनाती कश्मीर में हुई थी।