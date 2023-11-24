scorecardresearch
Manglore Refinery के पूर्व MD के इकलौते बेटे कैप्टन प्रांजल कश्मीर में शहीद

कैप्टेन एमवी प्रांजल की शादी दो साल पहले बेंगलुरु की अदिति से हुई थी। कैप्टन प्रांजल की शादी कश्मीर जाने से पहले हो गई थी। दो साल पहले उनकी तैनाती कश्मीर में हुई थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 24, 2023 10:55 IST
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में हुए एनकाउंटर में कैप्टेन एमवी प्रांजल शहीद हो गए

Jammu and Kashmir के Rajouri में हुए एनकाउंटर में Captain MV Pranjal शहीद हो गए। कैप्टन प्रांजल 63 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। कैप्टन प्रांजल ने आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस तरह देश सेवा करते हुए कैप्टन प्रांजल अमर हो गए। भारतीय सेना जम्मू-कश्मीर से आतंकवादियों का जड़ से सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले सेना के अफसर कैप्टन प्रांजल 28 साल की उम्र में शहीद हो गए। वह Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited के पूर्व निदेशक Sri Venkatesh और Mrs. Anuradha के इकलौते बेटे थे। कैप्टेन एमवी प्रांजल की शादी दो साल पहले बेंगलुरु की अदिति से हुई थी। कैप्टन प्रांजल की शादी कश्मीर जाने से पहले हो गई थी। दो साल पहले उनकी तैनाती कश्मीर में हुई थी।

कैप्टन प्रांजल 63 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे

Nov 24, 2023