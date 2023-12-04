BTTV Special: Mckinsey में काम कर चुका 40 साल का वो रणनीतिकार जिसने तेलंगाना में KCR को उखाड़ फेंका

चुनावी रणनीतिकार Sunil Kanugolu Congress के लिए एक बार फिर मिडास टच वाले व्यक्ति साबित हुए हैं। वह कर्नाटक में ग्रैंड ओल्ड पार्टी की सत्ता में वापसी के सूत्रधार थे, उसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने Telangana में कांग्रेस के जीत की रणनीति बनाई। Karnataka में कांग्रेस की जीत का श्रेय कनुगोलू को दिया गया और Siddaramaiah सरकार ने उन्हें कैबिनेट रैंक से नवाजा था। इस बार, सुनील कनुगोलू ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रमुख A Revanth Reddy के साथ मिलकर K. Chandrashekar Rao के नेतृत्व वाली BRS सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए एक मजबूत जोड़ी बनाई। KCR तेलंगाना में जीत की हैट-ट्रिक बनाने की उम्मीद कर रहे थे, जो दक्षिणी भारत के किसी भी राज्य में पहली बार होता। कांग्रेस ने 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा में 64 सीटें जीतीं, बीआरएस के खाते में 39 सीटें आईं।

advertisement

राजस्थान और एमपी में क्यों नहीं गए थे कनुगोलू?

भाजपा ने राज्य में 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि अन्य के खाते में 8 सीटें आई हैं। जबकि हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सुनील कनुगोलू की सेवाएं लेना चाहता था। लेकिन अशोक गहलोत और कमल नाथ जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप कथित तौर पर कनुगोलू के नाम पर सहमत नहीं थे। राजस्थान चुनाव से पहले, सुनील कनुगोलू ने संभावित उम्मीदवारों की जीत के बारे में आकलन किया था। लेकिन कथित तौर पर अशोक गहलोत उनके सुझावों से सहमत नहीं हुए और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कैम्पेन को धार देने के लिए नरेश अरोड़ा के डिजाइनबॉक्स को ले आए. सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सफलता पार्टी द्वारा कनुगोलू को दी गई खुली छूट और उनकी टीम को स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत देने का नतीजा थी।

Also Read: Largest Hindu Golden Temple: Gujarat में बन रहा है सबसे बड़ा सोने का मंदिर

कर्नाटक-तेलंगाना में कांग्रेस के लिए बनाई रणनीति

कनुगोलू, जो खुद भी कर्नाटक से आते हैं और लगभग 40 वर्ष के हैं, उनको कर्नाटक में भाजपा के खिलाफ 'पेसीएम' अभियान के साथ कांग्रेस की रणनीति के पीछे का दिमाग माना जाता है। तेलंगाना में चुनाव से पहले, उन्होंने कांग्रेस के अभियान के हिस्से के रूप में के. चंद्रशेखर राव सरकार के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने पर जो दिया, जो लोगों के दिलों में उतरा। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा चलाए गए अभियान बहुत समान हैं। क्योंकि दोनों ही राज्यों में पार्टी ने सत्ताधारी सरकार के कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया है, और खुद सत्ता में आने पर जनकल्याणकारी योजनाओं की गारंटी दी, जिससे जनता के साथ तुरंत जुड़ाव हो गया. दिलचस्प बात यह है कि सुनील कनुगोलू बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं और उसके कई चुनाव अभियानों में रणनीतिकार के रूप में शामिल रहे हैं।

भाजपा के रणनीतिकार भी रह चुके हैं सुनील कनुगोलू

साल 2018 में उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी के साथ काम किया था और पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब रही। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के अभियान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और गुजरात में पार्टी के राजनीतिक अभियानों पर भी काम किया था। मैकिन्से के पूर्व सलाहकार कनुगोलू डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से भी जुड़े थे और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के 'नमक्कू नामे' अभियान की देखरेख की थी।