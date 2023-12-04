Largest Hindu Golden Temple: Gujarat में बन रहा है सबसे बड़ा सोने का मंदिर

Gujarat में एक मंदिर ऐसा बनाया जा रहा है जहां भक्त सोना दान कर रहे हैं। अभी तक 140 किलो सोना दान किया जा चुका है जिससे 61 फीट मंदिर सोने से तैयार किया जा चुका है। मंदिर पर 358 सोने के कलश लगे हुए हैं और इन सभी कलश को सोने से तैयार किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री कई बार इस मंदिर में दर्शन करने आ चुके हैं। यह मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर Aravali Mountain Range की पहाड़ियों पर है। Ambaji के पास से सरस्वती नदी निकलती है। मंदिर पर 358 छोटे-बड़े सोने के कलश लगे हुए हैं, जहां भक्त चार घंटे चलकर सारे शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसका लोकार्पण किया था। तब से इन मंदिर में काम चल रहा है।

अंबाजी मंदिर 1200 साल पुराना है। अंबाजी मंदिर की बात की जाए तो यह मंदिर मार्बल के पत्थरों से बना हुआ है। पिछले 12 दिनों में लाखों रुपए का सोना दान किया गया है, जिसमें धोलका तहसील के बदरखा गांव के भक्त ने एक किलो सोना दान दिया था, जिसकी कीमत करीब 62 लाख रुपए है। 21 नवंबर को एक किलो सोने का एक बिस्किट मंदिर को भेटस्वरूप दिया गया था। वडोदरा के परम डेवलोपर्स की ओर से 11 लाख रुपए का चेक स्वर्ण शिखर बनाने के लिए 22 नवंबर को दिया गया था। अंबाजी मंदिर में 6 लाख रुपए की कीमत के सोने के गहने मंदिर ट्रस्ट में एक भक्त ने 22 नवंबर को दान में दिए थे। अंबाजी मंदिर में एक भक्त की ओर से 181 ग्राम सोने की चीज स्वर्ण शिखर के लिए भेट दी गई ,जिसकी कीमत 10 लाख 16 हजार है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अंबाजी मंदिर का विकास किया था। मुख्यमंत्री के तौर पर नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में नरेंद्र मोदी अक्सर अंबाजी मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने आते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी अंबाजी में दर्शन करने आते हैं।