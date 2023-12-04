Tata Power News: कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, इतने करोड़ का है प्रोजेक्ट?

Tata Group की कंपनी Tata Power ने कहा है कि उसने लगभग 1,544 करोड़ रुपये में Bikaner-III Neemrana-II Transmission Project का अधिग्रहण करने के लिए बोली जीत ली है। इस खबर के बाद टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर आज फोकस में हैं। शुक्रवार को स्टॉक 2.91% बढ़कर 275.75 रुपये पर बंद हुआ था। टाटा पावर का स्टॉक सुबह के सत्र में 3.93% बढ़कर 278.50 रुपये के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पिछले छह महीनों में टाटा ग्रुप के शेयर में 28.11% की बढ़ोतरी हुई है। टाटा पावर का ये स्टॉक एक साल में 22.45% बढ़ा है और इस साल 30.22% चढ़ गया है। 0.3 बीटा के साथ स्टॉक में एक साल में बहुत कम अस्थिरता देखी गई है।

बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर शुरू की जाने वाली इस ट्रांसमिशन परियोजना में करीब 7.7 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा मिलेगी। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "परियोजना में बीकानेर-III पूलिंग स्टेशन से नीमराणा II सबस्टेशन तक 340 किलोमीटर लंबा ट्रांसमिशन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा।