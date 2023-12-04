scorecardresearch
Tata Power News: कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, इतने करोड़ का है प्रोजेक्ट?

Tata Power News: कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, इतने करोड़ का है प्रोजेक्ट?

पिछले छह महीनों में टाटा ग्रुप के शेयर में 28.11% की बढ़ोतरी हुई है। टाटा पावर का ये स्टॉक एक साल में 22.45% बढ़ा है और इस साल 30.22% चढ़ गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 4, 2023 10:21 IST
खबर के बाद टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर आज फोकस में हैं

Tata Group की कंपनी Tata Power ने कहा है कि उसने लगभग 1,544 करोड़ रुपये में Bikaner-III Neemrana-II Transmission Project का अधिग्रहण करने के लिए बोली जीत ली है। इस खबर के बाद टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर आज फोकस में हैं। शुक्रवार को स्टॉक 2.91% बढ़कर 275.75 रुपये पर बंद हुआ था। टाटा पावर का स्टॉक सुबह के सत्र में 3.93% बढ़कर 278.50 रुपये के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पिछले छह महीनों में टाटा ग्रुप के शेयर में 28.11% की बढ़ोतरी हुई है। टाटा पावर का ये स्टॉक एक साल में 22.45% बढ़ा है और इस साल 30.22% चढ़ गया है। 0.3 बीटा के साथ स्टॉक में एक साल में बहुत कम अस्थिरता देखी गई है।

Also Read: Bitcoin Price Today: Bitcoin ने $40,000 का लेवल तोड़ा, अप्रैल 2022 के बाद से सबसे बड़ी तेज़ी

बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर शुरू की जाने वाली इस ट्रांसमिशन परियोजना में करीब 7.7 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा मिलेगी। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "परियोजना में बीकानेर-III पूलिंग स्टेशन से नीमराणा II सबस्टेशन तक 340 किलोमीटर लंबा ट्रांसमिशन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा।

Dec 4, 2023