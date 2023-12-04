Bitcoin Price Today: Bitcoin ने $40,000 का लेवल तोड़ा, अप्रैल 2022 के बाद से सबसे बड़ी तेज़ी

Bitcoin इस साल पहली बार 40,000 के लेवल को इस सीजन में पार कर गया है। अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की खबरों के कारण बिटकाइन में तेज छलांग लगाई है। सोमवार को एशिया दिवस की शुरुआत में मामूली कारोबार में यह $40,011 पर स्थिर था। Capital.com के विश्लेषक काइल रोडा ने कहा, "हम देखेंगे कि क्या यह पूरे दिन बना रहता है, लेकिन बिटकॉइन को बड़े मनोवैज्ञानिक स्तरों का टूटना पसंद है।इस साल बिटकॉइन दोगुना से अधिक हो गया है क्योंकि "क्रिप्टो विंटर" की उदासी को दूर कर दिया है।

advertisement

Also Read: Nifty Levels : 3 राज्यों में धमाकेदार जीत से अब क्या होंगे बाज़ार के लेवल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

जोखिम भरे निवेश और सोने जैसी अन्य ब्याज-दर संवेदनशील परिसंपत्तियों में भी पिछले कुछ हफ्तों में जोरदार तेजी आई है क्योंकि बाजार का अनुमान है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दरों में बढ़ोतरी पूरी कर ली है और 2024 की शुरुआत में कटौती शुरू कर देगा। एथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा सिक्का ईथर ने भी रविवार को 1-1/2 साल का उच्चतम स्तर बनाया, जो 2,218 डॉलर पर पहुंच गया और सोमवार को एशिया में 2,197 डॉलर पर स्थिर रहा। बिटकॉइन और ईथर दोनों अपने 2021 के रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी नीचे बने हुए हैं ।