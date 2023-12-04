scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNifty Levels : 3 राज्यों में धमाकेदार जीत से अब क्या होंगे बाज़ार के लेवल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Nifty Levels : 3 राज्यों में धमाकेदार जीत से अब क्या होंगे बाज़ार के लेवल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

फिलिप कैपिटल ने कहा हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन होगा क्योंकि भाजपा को संघ चुनावों से पहले कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 4, 2023 09:44 IST
एग्जिट पोल से इतर बीजेपी ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है
एग्जिट पोल से इतर बीजेपी ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है

हिंदी पट्टी के तीन राज्यों - मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत शेयर बाजार के लिए बूस्टर डोज का काम करने जा रही है।  पांच राज्यों में से तीन में जीत - जिसे लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और अब ये सेमीफाइनल बीजेपी ने जीत लिया है। याद दिला दें कि एग्जिट पोल ने पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत और राजस्थान में स्पष्ट जनादेश की कमी का सुझाव दिया था। लेकिन एग्जिट पोल से इतर बीजेपी ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर से बचने और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को लगातार पांचवीं बार बरकरार रखने में मौजूदा भाजपा का प्रदर्शन, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को फिर से हासिल करने में उन्हें 2024 के आम चुनावों के लिए एक अच्छी हवा मिलनी चाहिए।

advertisement

Also Read: Manipur Internet: Manipur में सात महीने बाद मोबाइल इंटरनेट से प्रतिबंध हटा

मिजोरम राज्य चुनाव के नतीजे आज घोषित किये जायेंगे

राज्य चुनावों के नतीजों से तीन राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और तेलंगाना में भी कुछ बढ़त हासिल हुई है, स्टॉकबॉक्स के शोध प्रमुख मनीष चौधरी को उम्मीद है कि निफ्टी आज  कम से कम 200-250 अंक के अंतर के साथ खुलेगा।  उन्हें उम्मीद है कि 2024 में आम चुनाव से पहले बाजार में तेजी आएगी और 22,000 के स्तर के करीब पहुंच जाएगा। अतीत में राज्य चुनावों का लोकसभा चुनावों से कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखा है। याद रखें, बीजेपी दिसंबर 2018 में तीन राज्यों में हार गई थी, लेकिन 2019 के आम चुनावों में 2014 से बेहतर बहुमत के साथ जीत हासिल कर पाई। फिर भी यह अगले पांच महीनों के लिए बाजार के लिए राजनीतिक अनिश्चितता के एक प्रमुख खतरे को दूर करता है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि बीजेपी ने सभी द्विध्रुवीय मुकाबले जीते हैं, जो उम्मीदों से कहीं बेहतर है। इसमें कहा गया है कि जीत का अंतर भी प्रभावशाली है, खासकर मध्य प्रदेश में, जहां मीडिया लेखों से पता चलता है कि भाजपा सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। "जीत पीएम मोदी की लोकप्रियता को प्रमाणित करती है क्योंकि वह सभी चुनाव अभियानों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इसके अलावा, ये राज्य हिंदी पट्टी में स्थित हैं; इसलिए, जीत का यूपी और बिहार जैसे अन्य राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, कांग्रेस की हार से भारतीय गठबंधन-कांग्रेस और अधिकांश बड़े क्षेत्रीय दलों का गठबंधन, जिसका वह नेतृत्व कर रही थी, कमजोर होने की संभावना है,'' ब्रोकरेज ने कहा।

राज्य चुनावों के नतीजों से तीन राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है
राज्य चुनावों के नतीजों से तीन राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है

नुवामा ने कहा कि चुनाव परिणाम निश्चित रूप से बाजार की उम्मीदों से कहीं बेहतर हैं और बाजार को इस हद तक निकट भविष्य में नतीजों से खुश होना चाहिए। फिलिप कैपिटल ने कहा हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन होगा क्योंकि भाजपा को संघ चुनावों से पहले कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। लार्सन एंड टूरबो (एलएंडटी), एचएएल, जीईटीएंडडी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, पीएफसी, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस समेत अन्य। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा कि उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, लार्सन एंड टूरबो लिमिटेड (एलएंडटी), अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड और इंडियन होटल्स लिमिटेड पसंद हैं। मिडकैप क्षेत्र में, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, लेमन ट्री, सनटेक रियल्टी, पीएनबी हाउसिंग, एंजेल वन और ग्लोबल हेल्थ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 4, 2023