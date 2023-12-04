Manipur Internet: Manipur में सात महीने बाद मोबाइल इंटरनेट से प्रतिबंध हटा

Manipur सरकार ने रविवार को हिंसा प्रभावित राज्य में सात महीनों के लंबे समय के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से प्रतिबंध हटा दिया। हालांकि, कुछ जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा। मणिपुर राज्य सरकार ने कुछ विशेष जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ 2 किमी के दायरे में मोबाइल टावरों की कैटरिंग सेवाओं को छोड़कर, मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट/मोबाइल डेटा, एमएमएस सेवाओं के निलंबन में ढील देने का निर्णय लिया है। सरकार ने मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने के लिए दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैन का आदेश जारी किया था. जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था।

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर सुधार हुआ है और इस तरह के निलंबन की लंबी अवधि के कारण आम जनता को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने निलंबन में ढील देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की नोटिस के अनुसार, मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को छोड़कर राज्य भर से निलंबन हटा लिया जाएगा. मालूम हो कि इंटरनेट पर बैन 23 सितंबर को कुछ समय के लिए हटा लिया गया था, लेकिन 26 सितंबर को इसे फिर से शुरू कर दिया गया ताकि नफरत भरे भाषण और नफरत वाले वीडियो संदेशों को प्रसारित करने से रोकने में मदद मिल सके।