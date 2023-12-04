Stocks to Watch Today: इन शेयरों पर एक्सपर्ट्स ने दी खरीद की सलाह

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 4, 2023 09:14 IST
आज गैप अप ओपनिंग की उम्मीद में शेयर बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों में रह सकते हैं
आज गैप अप ओपनिंग की उम्मीद में शेयर बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों में रह सकते हैं

आज गैप अप ओपनिंग की उम्मीद में शेयर बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों में रह सकते हैं।

दलाल स्ट्रीट के कुछ जाने-माने और चर्चित स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के आज के सत्र में ट्रेडर्स की नजर में बने रहने की संभावना है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक माइलिन वासुदेव ने कुछ स्टॉक्स पर अपने टारगेट दिए हैं।

Adani Enterprises | खरीद| लक्ष्य मूल्य: 2,470-2,560 रुपये | स्टॉप लॉस: 2,267 रुपये
अदानी एंटरप्राइजेज के दैनिक चार्ट पर, मंदी के संकेत हैं। स्टॉक को 2,140 - 2,160 रुपये पर सपोर्ट मिला है।इस शेयर को मौजूदा कीमत पर 2,267 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ कुछ हफ्तों में 2,470-2,560 रुपये के लक्ष्य के लिए रखा सकता है।

Yes Bank | खरीद | लक्ष्य मूल्य: 23-25 रुपये | स्टॉप लॉस: 17 रुपये
यस बैंक के दैनिक चार्ट से पता चलता है कि कीमतें 16 से 21 के स्तर तक तेजी से बढ़ी हैं। वर्तमान में, हम पिछली तेजी में सुधार देख रहे हैं। 18 रुपये के स्तर पर शेयर को अच्छा सपोर्ट है. यहां तक कि स्टॉक ने बेंचमार्क सूचकांकों से भी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसलिए, अगले कुछ हफ्तों में 23-25 रुपये के लक्ष्य के लिए 17 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को मौजूदा स्तर पर रखा जा सकता है।

Suzlon Energy | खरीद | लक्ष्य मूल्य: 49-54 रुपये | स्टॉप लॉस: 34 रुपये
सुजलॉन एनर्जी को अगले कुछ महीनों में 49-54 रुपये के लक्ष्य के लिए 34 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को मौजूदा स्तर पर रखा जा सकता है।


डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
