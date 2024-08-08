Bangladesh Unrest: Muhammad Yunus आज अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे!

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस गुरुवार (8 अगस्त, 2024) को Bangladesh की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोगों को कहा है कि हिंसा से दूर रहो और नई जीत के अवसर का लाभ उठाओ। यूनुस ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ जाने को "हमारी नई जीत” भी कहा है।

अधिकारी, कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब सेना प्रमुख जनरल वेकर-उज़-ज़मान ने बुधवार को घोषणा की कि गुरुवार को अंतरिम सरकार लगभग 8 बजे शपथ लेगी। जनरल ने कहा कि सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं।

जनरल ज़मान ने आगे कहा कि शेख हसीना के प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा देने और Students Against Discrimination आंदोलन के नेतृत्व में हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भाग जाने के बाद सशस्त्र बल 84 वर्षीय यूनुस को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। बताया कि यूनुस अभी पेरिस में है और ढाका जा रहे थे।

Bangladesh Nationalist Party (BNP) की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जिन्हें मंगलवार को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया था उन्होंने यूनुस के विचारों को दोहराते हुए कहा कि यह "क्रोध" या "बदला" नहीं बल्कि "प्यार और शांति" है जो राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेगी।