Bangladesh Unrest: कितनी ताकतवर है बांग्लादेश की सेना, जिसने किया तख्तापलट?

हाल ही में बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विद्रोह इतना बढ़ गया है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इस्तीफ़ा देकर देश छोड़ कर जाना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर उपद्रवियों ने बांग्लादेश को तहस-नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं किसे के घरों पर हमला तो कहीं लोगों की जानों पर बात बन आई है।

advertisement

Also Read: Stock Market: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,000 अंक चढ़ा, इंडिया VIX में 27% की गिरावट

बांग्लादेश में तो सेना ने तख्तापलट ही कर दिया है। शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद देश की सत्ता आर्मी चीफ़ जनरल वकारुज्जामन के हाथ में आ गई है। ऐसा होने के बाद ही हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे बांग्लादेश में कोहराम मच गया है।

ऐसे में क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की सेना कितनी ताकतवर है और अगर भविष्य में कभी बांग्लादेश और भारत के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? क्या बांग्लादेश का पल्ला भारी पड़ेगा? क्या भारत से जंग जीत पाएगा बांग्लादेश?

बता दें कि ग्लोबल फ़ायरपावर की रिपोर्ट में बांग्लादेश की सेना 145 देशों की सेना में 37वें स्थान पर आती है और वहीं दक्षिण एशिया की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है। वहीं दूसरी ओर भारत की सेना दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी है।

बांग्लादेश की सेना में 175000 सैनिक हैं और बांग्लादेश की सेना के पास 70 रॉकेट हैं। रिपोर्ट के मुताबिक़ बांग्लादेश की सेना के पास 281 टैंक हैं और हर साल ये देश अपनी सेना पर 3.8 बिलियन डॉलर खर्च करता है ।

वहीं भारत की सेना दुनिया में चौथे स्थान पर आती है और भारतीय सेना में 51.37 लाख सैनिक हैं, 606 फाइटर जेट हैं, 130 अटैक फाइटर जेट, 869 हेलीकॉप्टर और 40 अटैक हेलीकॉप्टर हैं।

इस आँकड़े को देख ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि भारत के सामने बांग्लादेश की सेना काफ़ी पिछड़ी और कमजोर है। जंग में कौन जीत सकता है ये तो साफ़-साफ़ कहना सही नहीं होगा मगर सीधे तौर पर भारतीय सेना का पल्ला बांग्लादेश की सेना पर भारी है।