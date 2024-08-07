Stock Market: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,000 अंक चढ़ा, इंडिया VIX में 27% की गिरावट

तीन सेशन में सुधार के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी के कारण शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव को मापने वाला इंडिया VIX 27% गिरकर 13.72 पर आ गया।

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार का डर मापने वाला ये सूचकांक 8% गिरकर 18.74 पर आ गया।

आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1046 अंक चढ़कर 79,639 पर और निफ्टी 314 अंक चढ़कर 23,992 पर पहुंच गया। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 445.85 लाख करोड़ रुपये हो गया।

1 अगस्त को बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 461.62 लाख करोड़ रुपये था।