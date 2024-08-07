Stock Market: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,000 अंक चढ़ा, इंडिया VIX में 27% की गिरावट

scorecardresearch
आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1046 अंक चढ़कर 79,639 पर और निफ्टी 314 अंक चढ़कर 23,992 पर पहुंच गया। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 445.85 लाख करोड़ रुपये हो गया।

New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2024 11:19 IST
तीन सेशन में सुधार के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।  सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी के कारण शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव को मापने वाला इंडिया VIX 27% गिरकर 13.72 पर आ गया। 

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार का डर मापने वाला ये सूचकांक 8% गिरकर 18.74 पर आ गया।

1 अगस्त को बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 461.62 लाख करोड़ रुपये था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
