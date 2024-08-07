scorecardresearch
Amazon India के कंट्री हेड ने दिया इस्तीफा, 2016 में जॉइन की थी कंपनी

Amazon India के कंट्री हेड ने दिया इस्तीफा, 2016 में जॉइन की थी कंपनी

मनीष अक्टूबर तक अमेजन में बने रहेंगे, ताकि नए शख्स की नियुक्ति होने तक कंपनी का काम सुचारू रूप से चलता रहे। स्पोक्सपर्सन ने कहा, 'अमेजन' के लिए भारत बेहद अहम है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2024 10:16 IST
Amazon India के कंट्री हेड मनीष तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है
Amazon India के कंट्री हेड मनीष तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है

Amazon India के कंट्री हेड Manish Tiwary ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने मनीष के इस्तीफे की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनीष के कंपनी छोड़ने के बाद अमेजन इंडिया की लीडरशिप में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अमेजन इंडिया देश के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर्स में से एक है। हालांकि, कंपनी ने अब तक यह नहीं बताया कि मनीष की जगह कौन लेने वाला है। कंपनी भारत में ग्रोथ और कॉम्पिटिशन के अहम दौर से गुजर रही है। 

मनीष ने अमेजन में 8 साल 6 महीने तक काम किया

मनीष तिवारी ने इस कंपनी में 8 साल 6 महीने तक काम किया। उन्होंने अब किसी और कंपनी में नई भूमिका स्वीकार की है। उन्होंने भारत में अमेजन की सेल्स सर्विसेज समेत पूरे कंज्यूमर बिजनेस का नेतृत्व किया है।

मनीष ने 2016 में अमेजन इंडिया को जॉइन किया था

साथ ही मनीष ने भारत में ऑनलाइन खरीद और बिक्री के तौर-तरीकों को बदलने पर फोकस किया। तिवारी ने 2016 में अमेजन इंडिया को जॉइन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन ने भी मनीष के रिजाइन को कंफर्म किया है, लेकिन उनकी जगह पर कौन आएगा, इस बारे में किसी तरह का संकेत नहीं दिया है। कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने बताया, 'अमेजन इंडिया के कंट्री मैनेजर मनीष तिवारी ने कंपनी से बाहर अवसर तलाशने का फैसला किया है। पिछले 8 साल में मनीष की लीडरशिप में कस्टमर्स और सेलर्स के लिए शानदार काम हुआ है और इस तरह से अमेजन भारत में पसंदीदा मार्केटप्लेस बनकर सामने आया है।

मनीष अक्टूबर तक अमेजन में बने रहेंगे

हालांकि, मनीष अक्टूबर तक अमेजन में बने रहेंगे, ताकि नए शख्स की नियुक्ति होने तक कंपनी का काम सुचारू रूप से चलता रहे। स्पोक्सपर्सन ने कहा, 'अमेजन के लिए भारत बेहद अहम है। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स) अमित जैन अमेजन इंडिया की टीम के साथ जुड़े रहेंगे और जरूरी गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे।

