Bangladesh Unrest: एयर इंडिया, इंडिगो ने ढाका के लिए उड़ानें रद्द कीं

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकार विरोधी अभूतपूर्व प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा देने के बाद उभरती स्थिति के कारण एयर इंडिया और इंडिगो ने सोमवार को ढाका से आने-जाने वाली अपनी निर्धारित उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दीं।

एयर इंडिया जहां दिल्ली से ढाका के लिए दो दैनिक उड़ानें संचालित करती है, वहीं विस्तारा मुंबई से दैनिक उड़ानें और दिल्ली से बांग्लादेश की राजधानी के लिए तीन साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। इंडिगो की राष्ट्रीय राजधानी, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से ढाका के लिए उड़ानें हैं।

एयरलाइन द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या का तुरंत पता नहीं लगाया जा सका। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने सोमवार को एक बयान में कहा, "बांग्लादेश में उभरती स्थिति के मद्देनजर, हमने ढाका से आने-जाने वाली अपनी उड़ानों के निर्धारित परिचालन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और ढाका से आने-जाने के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ढाका में, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने कहा कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और एक अंतरिम सरकार जिम्मेदारियां संभाल रही है।