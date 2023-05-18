अर्जुन राम मेघवाल बने नए कानून मंत्री

PM नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल अब देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। रिजिजू को भू-विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैबिनेट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अर्जुन राम मेघवाल के पास बाकी मंत्रालयों का कार्यभार भी रहेगा।

advertisement

Also Read: Russia तेल पर फिर बवाल, यूरोपियन यूनियन को भारत का कराड़ा जबाब

किरेन रिजिजू के मंत्रालय बदलने की खबर काफी हैरान कर देने वाली है। रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम और रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को लगातार खबरों में बने हुए थे। कई बार तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव भी हो गया था।अर्जुन राम मेघवाल फिलहाल बीकानेर से सांसद हैं। जबकि किरेन रिजिजू 'अरुणाचल पश्चिम' लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2014 में जीते तो PM मोदी की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री बनाए गए थे।अर्जुन राम मेघवाल इस समय पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी हैं।