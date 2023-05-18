scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसअर्जुन राम मेघवाल बने नए कानून मंत्री

अर्जुन राम मेघवाल बने नए कानून मंत्री

PM नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल अब देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। रिजिजू को भू-विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैबिनेट में बदलाव को मंजूरी दे दी है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 18, 2023 14:07 IST
Kiren Rijiju के पद पर Arjun Ram Meghwal
Kiren Rijiju के पद पर Arjun Ram Meghwal

PM नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल अब देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। रिजिजू को भू-विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैबिनेट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अर्जुन राम मेघवाल के पास बाकी मंत्रालयों का कार्यभार भी रहेगा। 

advertisement

Also Read: Russia तेल पर फिर बवाल, यूरोपियन यूनियन को भारत का कराड़ा जबाब

किरेन रिजिजू के मंत्रालय बदलने की खबर काफी हैरान कर देने वाली है। रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम और रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को लगातार खबरों में बने हुए थे। कई बार तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव भी हो गया था।अर्जुन राम मेघवाल फिलहाल बीकानेर से सांसद हैं। जबकि किरेन रिजिजू 'अरुणाचल पश्चिम' लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2014 में जीते तो PM मोदी की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री बनाए गए थे।अर्जुन राम मेघवाल इस समय पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी हैं। 

Kiren Rijiju कॉलेजियम सिस्टम और रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को  लगातार खबरों में बने हुए थे
Kiren Rijiju कॉलेजियम सिस्टम और रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को  लगातार खबरों में बने हुए थे

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 18, 2023