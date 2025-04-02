Retirement Calculator: 25 साल की अभी उम्र है, 60 में रिटायर होना है, हर महीने ₹20000 का खर्च है, रिटायरमेंट के बाद कितना कॉर्पस चाहिए होगा?

Retirement Calculator: हर कोई अपना बुढ़ापा शांत और खुशी के साथ जीना चाहता है। बुढ़ापे में परिवार के साथ-साथ आपको पैसों की भी जरूरत होती है ताकी अगर कोई बीमारी हो तो आपको किसी पर बोझ न बनाना पड़े। रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुखी से जीने के लिए आपको आज से ही सही कदम उठाना होगा।

म्यूचुअल फंड बाजार में ऐसे कई स्कीम है जो निवेशकों को रिटायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किए गए है जहां निवेशक निवेश कर अपना रिटायरमेंट जीवन आसानी से जी सकते हैं।

इस आर्टिकल का मकसद आपको सही म्यूचुअल फंड स्कीम बताना नहीं है। इस आर्टिकल का मकसद रिटायरमेंट के बाद आपको अपने खर्चों को बनाए रखने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी इसका अंदाजा देना है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Retirement Calculator: कितने रकम की होगी जरूरत?

इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने Tata Mutual Fund के Retirement Calculator का इस्तेमाल किया है। अब मान लीजिए की वर्तमान में आपकी उम्र 25 साल है और आपका हर महीने का खर्चा 20,000 रुपये का है।

अगर आप 60 साल में रिटायर होते हैं तो इस 35 साल में आपको मंथली खर्च 20,000 से बढ़कर 2,95,500 हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें हर साल 6% की महंगाई दर को जोड़ा है।

Tata Mutual Fund के Retirement Calculator के मुताबिक 35 साल के बाद यानी जब आपकी उम्र 60 साल की होगी तो आपको अपने आज की तरह जीवन जीने के लिए 5,73,32,500 रुपये यानी 5.7 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

हमने यह रकम उस स्थिति में कैलकुलेट की है जब आपके पास रिटायरमेंट को लिए कोई भी सेविंग नहीं है। अगर आपके पास सेविंग है तो यह और भी अच्छी बात है।

5.7 करोड़ के कॉर्पस के लिए क्या करना होगा?

Tata Mutual Fund के Retirement Calculator के मुताबिक निवेशकों को अभी 20,40,000 रुपये का Lumpsum निवेश करना होगा या फिर SIP के जरिए हर महीने 15,000 रुपये का निवेश करना होगा। इसमें इंटरेस्ट रेट हमने 10% का माना है।