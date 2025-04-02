गजब! ₹50,000 पांच साल में बन गया ₹27 लाख, धुआंधार रिटर्न देने वाला ये स्टॉक है आपके पास?

Multibagger Stock: भारत धीरे-धीरे सतत विकास (Sustainable Growth) को अपना रहा है। जाहिर है कि इससे जुड़ी कंपनियां भी ग्रो करेंगी। आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बता रहे हैं जिसने पांच साल में निवेशकों को किस्मत को बदलते हुए छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

पांच साल पहले इस शेयर की कीमत 33 रुपये थी जो अब 1700 को भी पार कर गई है। इस शेयर ने पांच साल में निवेशकों को 5300% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है।

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Gravita India Limited. यह कंपनी रिसाइकल करती है। इस शेयर ने निवेशकों के महज 50,000 के निवेश को करीब 27 लाख के कॉर्पस में बदल दिया है।

₹50000 ऐसे बना ₹27 लाख

पांच साल पहले यानी 3 अप्रैल 2020 को Gravita India के 1 शेयर की कीमत सिर्फ 33.80 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Gravita India के 1515 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 1777 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 26,92,155 (26.9 लाख) रुपये का कॉर्पस होता।

Gravita India Share Price

आज बीएसई पर शेयर 0.73% या 12.95 रुपये की तेजी के साथ 1777.85 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.63% या 11.20 रुपये चढ़कर 1,775 रुपये पर बंद हुआ।

Gravita India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट रहा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 68 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 432 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 5311 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।