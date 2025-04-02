Mutual Fund बेचे बिना पाएं Loan,इमरजेंसी में मिनटों में पाएं सस्ती ब्याज दर पर पैसा

आजकल कई लोग अपनी पूरी सेविंग Mutual Funds में लगा देते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड (Emergency Fund) नहीं बना रहे। अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए या नौकरी चली जाए—ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा? कई लोग पर्सनल लोन (Personal Loan), क्रेडिट कार्ड लोम (Credit Card Loan) या अपने निवेश को बेचने का ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन ये लंबे समय में नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।

क्यों पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड महंगे साबित हो सकते हैं?

पर्सनल लोन की ब्याज दरें (Personal Loan Interest Rates) 25% तक हो सकती है, जिससे लोन चुकाना मुश्किल हो सकता है। वहीं, (Credit Card Interest) पर 35-45% तक ब्याज देना पड़ सकता है, साथ ही पेनल्टी भी लग सकती है। वहीं, अगर क्रेडिट स्कोर (Credit Score) खराब होता है तो भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है।

क्या म्यूचुअल फंड बेचकर पैसे निकालना सही रहेगा?

जी नहीं, म्यूचुअल फंड बेचकर पैसे निकालना अच्छा ऑप्शन नहीं है। दरअसल, निवेश बेचने पर टैक्स और एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। वहीं, निवेश तोड़ने से आपके फाइनेंशियल गोल पर भी असर पड़ सकता हैं।

इमरजेंसी में आप अपने म्यूचुअल फंड को बैंक/NBFC के पास गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। इसमें आप अपने निवेश को बेचे बिना पैसा उधार ले सकते हैं और आपका निवेश जारी रहता है।

म्यूचुअल फंड गिरवी रखकर लोन कितना फायदेमंद (Benefits of Loan Against Mutual Funds)

इसमें आपको केवल 10-12% ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। लोन के साथ आपका म्यूचुअल फंड ग्रोथ करता रहेगा। वहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान कर सकते हैं। अगर आप लोन जल्दी नहीं चुकाते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे में आपको जब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के महंगे ब्याज से बचना हो तब आप यह लोन ले सकते हैं।