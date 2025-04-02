Motorola Edge 60 Fusion: हो गया लॉन्च! AI, 5500mAh की बड़ी बैटरी और कई धमाकेदार फीचर्स - बस इतनी है कीमत

Motorola Edge 60 Fusion: मोटोरोला ने आज अपना नया स्मार्टफोन Edge 60 Fusion को लॉन्च कर दिया है। यह फोन MIL-810H मिलिट्री-ग्रेड प्रमाणित प्रोटेक्शन के साथ आता है। साथ ही साथ यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग से लैस है।

Motorola Edge 60 Fusion को मल्टीटास्किंग और गेमिंग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक शानदार कैमरा सेटअप से भी लैस है। आइए इसके फीचर्स और कीमत पर एक नज़र डालते हैं।

AI फीचर्स

कंपनी ने Motorola Edge 60 Fusion में यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए motoAI1.0 AI लेयर लगया है। इस AI फीचर्स में कैच मी अप, वॉलपेपर से मिलान करने के लिए स्टाइल सिंक, पे अटेंशन और रिमेम्बर दिस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

The #MotorolaEdge60FUSION redefines extraordinary with the world’s most immersive 1.5K True Colour All-Curved Display, Pantone™ Validated brilliance at 4500 nits, a Sony LYT 700C Camera with 4K recording & moto AI, and industry-leading toughness. — Motorola India (@motorolaindia) April 2, 2025

Motorola Edge 60 Fusion Features

इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच 1.5K (1,220x2,712 पिक्सल) ऑल-कर्व्ड pOLED डिस्प्ले जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट और 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसमें वॉटर टच 3.0 और HDR10+ सपोर्ट के साथ-साथ प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i भी शामिल है।

Edge 60 Fusion में 50MP का मेन कैमरा है जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला Sony LYTIA 700C सेंसर है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ आता है। इसके अलावा फोन में 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है जो 120-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू और थ्री-इन-वन लाइट सेंसर से लैस है। कंपनी ने फोन में f/2.2 अपर्चर वाला 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है।

यह फोन MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट पर चलता है। फोन में 5500mAh की बड़ी बैटरी है जो 68W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

इसके अलावा फोन में डॉल्बी एटमॉस, ऑन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट रीडर, फेस अनलॉक, सुरक्षा के लिए थिंकशील्ड और अमेज़न एचडी स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

यह स्मार्टफोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) के साथ आता है। मोटोरोला ने तीन OS अपग्रेड और मंथली सिक्योरिटी अपडेट देने की बात कही है।

Motorola Edge 60 Fusion Price और Variant

मोटोरोला ने Edge 60 Fusion दो स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है: पहला वेरिएंट 8GB रैम और 256GB और दूसरा वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज

8GB रैम वर्जन की कीमत 22,999 रुपये है, जबकि 12GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। आपको तीन कलर ऑप्शन मिलता है - नीला, गुलाबी और बैंगनी

Motorola Edge 60 Fusion Availability

अगर आप Motorola Edge 60 Fusion खरीदना चाहते हैं तो भारत में इसकी बिक्री 9 अप्रैल, 2025 से शुरू होगी। आप इसे दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। बैंक ऑफ़र पर नज़र रखें, क्योंकि पहली सेल के दौरान आप इस फ़ोन को सिर्फ़ 20,999 रुपये में खरीद सकते हैं।