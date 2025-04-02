Swiggy Share Price: 4% चढ़ा स्टॉक! आगे भी तेजी जारी रहेगी या टूटा भाव? Experts से जानिए टारगेट

Swiggy Share Price: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy Ltd के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक आज करीब 4% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने आज अपने दिन का उच्चतम स्तर 351.05 रुपये को टच किया है।

ऐसे में अगर आपको भी लग रहा है कि अभी इस चढ़ते शेयर में निवेश कर आने वाले समय में मुनाफा कमाया जा सकता है तो आपको लिए यह खबर महत्वपूर्ण है।

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना और Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Swiggy Share Price Target

मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है और कोई बड़ी तेजी आने की उम्मीद नहीं है।

एक्सपर्ट ने कहा कि स्विगी 391 और 317 पर बाहरी सीमाओं के साथ एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, साथ ही कम वॉल्यूम भी हैं, जो कमी को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा ब्रेकआउट आने की उम्मीद नहीं है, और आने वाले हफ्तों में शेयर इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट होगा।

अंशुल जैन ने कहा कि स्टॉक में रैली को 375 (50-day EMA) पर रजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 391 पर एक बड़ी बाधा होगी। एक्सपर्ट ने कहा कि जब तक निर्णायक ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक रेंज-बाउंड मूवमेंट जारी रहने की संभावना है।

एक अन्य सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने बताया कि स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर है और शेयर साइडवेज ट्रेंड में कारोबार कर रहा है। साथ ही, स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है।

हालांकि, शेयर ने 321 रुपये का सपोर्ट बनाया है और इस जोन में बॉटम बनता दिख रहा है। इस जोन में रिस्क रिवॉर्ड 320 के स्टॉपलॉस और 380 के टारगेट दिख रहा है।

Swiggy Share Price

दोपहर 2:38 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.97% या 13.15 रुपये की तेजी के साथ 344.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.75% या 12.45 रुपये चढ़कर 344.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इनकम टैक्स से मिला है नोटिस

01 अप्रैल को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लिए बैंगलोर के सेंट्रल सर्कल आयकर उपायुक्त से नोटिस मिला है।

कंपनी को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए असेसमेंट ऑर्डर मिला है, जिसमें 158,25,80,987 रुपये की राशि जोड़ी गई है।

असेसमेंट ऑर्डर के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 के तहत मर्चेंट को भुगतान किया जाने वाला कैंसिलेशन चार्ज अस्वीकृत है और आयकर रिफंड पर इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स नहीं लगाया गया है।

Swiggy करेगी अपील

कंपनी ने बताया कि हमारे पास मेरिट के आधार पर मजबूत केस है और कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील दायर करेगी।