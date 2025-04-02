scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसPPF में ज्यादा ब्याज चाहिए? इस तारीख तक करें निवेश और बढ़ाएं मुनाफा

PPF में ज्यादा ब्याज चाहिए? इस तारीख तक करें निवेश और बढ़ाएं मुनाफा

अगर आप पीपीएप में ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं तो आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन है। जी हां, अगर आप हर साल इस तारीख से पहले निवेश करते हैं तो आपको पूरे साल का ब्याज मिलेगा। आर्टिकल में पूरी बात जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 2, 2025 17:04 IST

अगर आप पीपीएफ (Public Provident Fund - PPF) में पैसा जमा करते हैं, तो 5 अप्रैल आपके लिए बहुत अहम तारीख है। अगर आप इस तारीख से पहले PPF में पैसे डालते हैं, तो पूरे महीने का ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप 5 अप्रैल के बाद निवेश करते हैं, तो इस ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप PPF में निवेश कर रहे हैं, तो इस नियम को जरूर समझ लें, ताकि ज्यादा रिटर्न मिल सके।

advertisement

PPF में निवेश क्यों है फायदेमंद?

PPF एक सरकारी सेविंग स्कीम (Government Saving Scheme) है, जो आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बनाने का मौका देती है। इसमें आपका पैसा पूरी तरह सिक्योर रहता है और ब्याज भी अच्छा मिलता है। खास बात ये है कि पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी की रकम टैक्स फ्री होती है।

5 अप्रैल से पहले निवेश करना क्यों जरूरी?

PPF का ब्याज हर महीने की 5 तारीख के बाद के बैलेंस पर दिया जाता है। अगर आपने 5 अप्रैल से पहले पैसा जमा किया, तो पूरे महीने का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 अप्रैल के बाद पैसा डालेंगे, तो सिर्फ कम से कम बैलेंस पर ब्याज दिया जाएगा। इससे आपको सालभर में कम ब्याज मिलेगा।

ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है? (How is interest calculated in PPF?)

अगर आप 5 अप्रैल से पहले PPF खाते में ₹1.5 लाख जमा करते हैं, तो मौजूदा 7.1% ब्याज दर के हिसाब से आपको ₹10,650 का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5 अप्रैल के बाद पैसे डाले, तो आपको सिर्फ 11 महीने का ब्याज मिलेगा, जो ₹9,762.50 ही होगा। यानी 887.50 रुपये का नुकसान हो सकता है।

ऐसे में आपको हर साल 5 अप्रैल से पहले PPF में एकमुश्त निवेश करते हैं, तो आपको पूरे साल का अधिकतम ब्याज मिलेगा। वहीं, अगर आप मंथली निवेश कर रहे हैं, तो हर महीने 5 तारीख से पहले पैसा जमा करें, ताकि ब्याज का पूरा फायदा मिले।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 2, 2025