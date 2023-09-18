America का शक्तिशाली Jet F-35 हवा में हो गया ग़ायब, लोगों ने कहा एलियंन ले गए !

scorecardresearch
80 मिलियन डॉलर का ये प्लेन आसमान में उड़ता रहा और इसका संपर्क टूट गया। अब सरकार ने लोगों से अपील की है अगर ये किसी को विमान का मलबा या हवा में उड़ता दिखाई दे तो वो इसके बारे में तुरंत जानकारी दें। एफ-35 पांचवीं पीढ़ी का विमान है जो अब तक का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 15:49 IST
America का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट F-35 हवा में गायब हो गया है। अमेरिकी सेना ने लोगों से मदद मांगी है कि फाइटर जेट अगर दिखाई दे तो वो सरकार को बताएं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये फाइटर जेट खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देता क्योंकि ये पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ये रडार पर भी दिखाई नहीं देता है।

Also Read: Mexico के एलियंस पर अब आई NASA की प्रतिक्रिया

दरअसल North Charleston में ये फाइटर प्लेन उड़ रहा था तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ हुई और पायलट विमान से कूद गया। प्लेन ऑटो पायलट मोड़ में था और फिर आसमान में गायब हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि शायद प्लेन को Alien ले गए हैं। कुछ लोगों ने ईबे पर विमान की सेल भी लगा दी। 80 मिलियन डॉलर का ये प्लेन आसमान में उड़ता रहा और इसका संपर्क टूट गया। अब सरकार ने लोगों से अपील की है अगर ये किसी को विमान का मलबा या हवा में उड़ता दिखाई दे तो वो इसके बारे में तुरंत जानकारी दें। एफ-35 पांचवीं पीढ़ी का विमान है जो अब तक का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है।

अमेरिकी सेना ने लोगों से मदद मांगी है कि फाइटर जेट अगर दिखाई दे तो वो सरकार को बताएं
अमेरिकी सेना ने लोगों से मदद मांगी है कि फाइटर जेट अगर दिखाई दे तो वो सरकार को बताएं

abhishek singh1
Sep 18, 2023