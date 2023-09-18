America का शक्तिशाली Jet F-35 हवा में हो गया ग़ायब, लोगों ने कहा एलियंन ले गए !

America का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट F-35 हवा में गायब हो गया है। अमेरिकी सेना ने लोगों से मदद मांगी है कि फाइटर जेट अगर दिखाई दे तो वो सरकार को बताएं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये फाइटर जेट खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देता क्योंकि ये पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ये रडार पर भी दिखाई नहीं देता है।

दरअसल North Charleston में ये फाइटर प्लेन उड़ रहा था तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ हुई और पायलट विमान से कूद गया। प्लेन ऑटो पायलट मोड़ में था और फिर आसमान में गायब हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि शायद प्लेन को Alien ले गए हैं। कुछ लोगों ने ईबे पर विमान की सेल भी लगा दी। 80 मिलियन डॉलर का ये प्लेन आसमान में उड़ता रहा और इसका संपर्क टूट गया। अब सरकार ने लोगों से अपील की है अगर ये किसी को विमान का मलबा या हवा में उड़ता दिखाई दे तो वो इसके बारे में तुरंत जानकारी दें। एफ-35 पांचवीं पीढ़ी का विमान है जो अब तक का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है।