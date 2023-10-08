scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसAir India Flight Cancelled: Hamas के अचानक हमले के बाद Israel जाने वाली उड़ानें रद्द

Air India Flight Cancelled: Hamas के अचानक हमले के बाद Israel जाने वाली उड़ानें रद्द

इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने "युद्ध" की घोषणा की और कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से "अभूतपूर्व कीमत" वसूल करेगा। इज़राइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने कहा कि उसने हमास के आश्चर्यजनक हमले के जवाब में ऑपरेशन 'आयरन स्वॉर्ड्स' शुरू किया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 8, 2023 11:54 IST
इजराइल में हमास के हमले को देखते हुए एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने-जाने वाली अपनी उड़ान रद्द कर दी है
इजराइल में हमास के हमले को देखते हुए एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने-जाने वाली अपनी उड़ान रद्द कर दी है

Israel में Hamas के हमले को देखते हुए Air India ने तेल अवीव से आने-जाने वाली अपनी उड़ान रद्द कर दी है। इज़राइल ने "युद्ध की स्थिति" घोषित कर दी है और हमास के सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। तेल अवीव पर रॉकेट हमलों को देखते हुए एयर इंडिया की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले आज, इज़राइल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की और वहां भारतीयों को सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। दूतावास ने कहा, "इज़राइल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इज़राइल में सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

advertisement

Also Read:  Hamas Terror Attack: आखिर क्या है 'ऑपरेशन आयरन स्वोर्ड्स'?

इज़राइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास के हमलों में कम से कम 100 इज़राइली मारे गए और 900 से अधिक घायल हो गए।इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने "युद्ध" की घोषणा की और कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से "अभूतपूर्व कीमत" वसूल करेगा। इज़राइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने कहा कि उसने हमास के आश्चर्यजनक हमले के जवाब में ऑपरेशन 'आयरन स्वॉर्ड्स' शुरू किया है।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

इज़राइल ने
इज़राइल ने

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 8, 2023